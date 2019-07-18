〈時評〉錢櫃、好樂迪合併案 投資人權益何在？

投資人保護，一直是證券市場的重要課題，但是如何落實，卻是主管機關金管會極大的挑戰。

證券市場最近最受矚目的併購案，應是興櫃的錢櫃，準備以每股67.7元的價格，收購好樂迪14億7千餘萬元的股份。這起併購案備受關注，也挑戰主管機關是否真能嚴守投資人保護的信條。好樂迪於2月21日，突然宣布暫停交易，然後在2月22日，與錢櫃一起擧行記者會，宣布將以2月20日當天盤中最高價67.7元，收購好樂迪全部股份，當天好樂迪收盤價是67.2元。

由於好樂迪是績優上市公司，多年來每股配息4元，是散戶存股族的最愛。去年eps達到6.06元，今年每股配息甚至來到5.4元。帳面上的保留盈餘高達30餘億元，股東權益總計44億6千8百餘萬元，資產總額49億餘萬元，負債僅7億餘萬元，淨值30元，今年第一季eps甚至高達2.05元。這麼好的一家公司，一般散戶投資人當然會很放心的買來當定存股。

然而，好樂迪、錢櫃突然宣布要合併，而且以好樂迪為消滅公司，錢櫃為存續公司，當然立刻引起好樂迪散戶投資人的恐慌，次（23）日開盤，好樂迪立即重挫，下跌到63元，跌幅高達5%，造成投資人重大損失，可以想見。

以好樂迪這麼好的一家公司，會被錢櫃賤價收購，當然引起投資人的恐慌，甚至造成不理性地拋售。

反觀錢櫃，這家興櫃公司財務也很好，資本額13億6千5百餘萬元，去年獲利高達13億7千8百餘萬元，eps達9.65元，資本公積有16億8千3百餘萬元，保留盈餘43億6千8百餘萬元，資產總額96億4千3百餘萬元，負債總額21億6千7百餘萬元，今年每股配發現金股息達6元。

由於錢櫃是存續公司，所以當這起合併案發佈後，隔天開盤股價立刻爆漲15%，漲到153元，然後一路飆升到200元。

問題是，證券市場都知道，錢櫃、好樂迪幕後的大老闆是同一個人練台生，當初兩家要合併，公平交易委員會兩度否決，不同意兩家的合併案，原因就是防止市場壟斷。如今市場壟斷的疑慮並没有消除，練大老闆卻又舊案重提，要再次向公平會提出合併的申請，難免起人疑竇，他究竟打的是什麼算盤？

一位了解內情的人士透露，這一件合併案，是典型的高度財務槓桿操作，大老闆一方面可以從好樂迪被併購，套現近24億元，另一方面，他個人帳面上持有錢櫃股票，即達8,038張，還不包括親屬、法人的持股。錢櫃還打算合併之後上市，價格現在已經飆升到200元，上市以後的價格，更難預測。

練台生在整件併購案中，當然是大嬴家，左手套現好樂迪24億元，右手賺錢櫃價格暴漲的價差，財務槓桿的發揮，已到了極致。

問題是，好樂迪的小股東，為什麼要被迫以67.7元的賤價，出售手中的持股？當初67.7元的價格是怎麼算出來的？事關全體股東的權益，錢櫃、好樂迪董事，還有獨立董事，都應該給全體散戶小股東一個明確的交代，不能為了大股東們財務槓桿利益，逼迫小股東賤價出售手中持股。

至於此一合併案當初被公平會否決，如今舊案重提，公平會更應公平、公正、公開審查。過去兩家公司合併壟斷的理由，是否已經消除了，以杜悠悠之口。

至於證券市場如何保護投資人的權益，正有賴金管會深入調查，大股東是否有操縱股價，濫用股權優勢，侵害散戶投資人的情事。

如何保護投資人，這個課題，正在考驗政府的威信。政府有必要給廣大的投資小散戶一個合理的交代，否則豈非坐實了股市是弱肉強食坑人市場的傳言？