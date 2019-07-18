城市盃校園電子競技邀請賽閉幕 MAD TEAM與亞洲統神精彩對戰

新北市政府教育局今(18)日舉辦「 城市盃校園電子競技邀請賽（City Cup for Campus E-sports Invitational Competition，簡稱CCCE）」閉幕式， 邀集產官學三方舉行電競產業人才培育的教育論壇， 由新北市政府謝政達副市長代表指導單位參與討論， 透過產學合作為技專校院營造優質的技職學習環境。

新北市副市長謝政達表示，電競產業近年蓬勃發展， 全球電競產值將於2020年達到14.88億美元， 發展潛力不容小覷。新北市有感電競產業對人才需求迫切， 率先全國成立「新北電競基地」，並於今年度擴大辦理包含「 電競專業科目」、「賽事企劃」及「節目製播」 三大學程的電競產業專班，培育超過300人次電競產業專才； 將依循電競產業脈絡發展，整合經發局、 教育局及文化局等三大局處電競相關資源，規劃新北電競「 三項之力」，以「人才培育」、「場域建置」到「活動推廣」 建構新北發展策略，預計未來4年內將培育電競產業人才達3, 000人、擴大市民參與電競活動達400萬人次， 也積極爭取2021年於新北主辦之全國運動會納入電競競賽項目並 獲取佳績，打造新北成為電競友善城市。

為推廣全民電競運動，扶植電競產業蓬勃發展， 教育局於7月16日至18日舉辦「城市盃校園電子競技邀請賽（ City Cup for Campus E-sports Invitational Competition，簡稱CCCE）」， 與中華文化教育協會一同構思及規劃兼具「電競運動」及「 技藝競賽」的電競賽事，並邀請台北市、 台中市及高雄市三個教育局一同指導，除一般電子競技項目（CS: GO、FIFA、英雄聯盟）外， 更因應電競產業相關專業技術增加技藝競賽項目（商品管理類- 品牌策劃、多媒體製作類-快速錄剪播、傳播媒體類- 賽事實況轉播），除提供學生多元展能的舞台外， 同時邀請國內企業一同參與，並辦理電競講座、 教育論壇及音樂饗宴，是一場具教育意涵的大型電競賽事活動。

教育局自108年起推動4年4億元「贏得未來‧技職人才」計畫， 全面提升新北市技職教育品質，其中在「跨域技職」， 將因應未來新興科技產業所需跨域人才，如： 電競產業或數位科技市場，培育具備實作力、 創新力及跨域力的國際專業技術人才。