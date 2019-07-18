中華電信攜手林務局挺進山區，打造最可靠的熱門登山步道行動通訊

中華電信積極投入網路建設不遺餘力， 更致力於提升偏鄉的行動通訊品質，自2017年攜手林務局啟動「 天網計劃」，動員上千人次的工程人員， 前進全台偏遠山區進行訊號普查並優化行動通訊品質。 中華電信已完成全台15個縣市共149條熱門登山步道的訊號普查 ，並設置行動通訊服務之告示牌共850處， 持續提升偏鄉地區的通訊品質。

據內政部消防署統計，去(107)年山域事故約有237件， 而基礎通訊是山區意外事故救援的關鍵指標， 中華電信為保障山友緊急通訊需求，率先引進U900技術， 在全台高山、偏鄉區域建設近3,500座U900基地台， 藉由其低頻傳播特性，提供更廣、更深的涵蓋範圍， 並優化全台熱門登山步道的行動通訊品質， 包括吸引許多山友前往挑戰的北插天山、大霸尖山、 台東秘境嘉明湖步道及林美石磐等知名步道。 中華電信動員上千人次的工程人員， 在多變的天候及泥濘的道路上前進， 深入山區設置行動通訊服務之告示牌， 成為未來山區救援最強而有力的後盾！

依據通傳會公布最新全台4G基地台數量， 中華電信在2019年6月底達28,474台，為業界最多， 且在全台各縣市佈建數量均為第一， 近2年整體4G網路基地台設備數成長近4成， 基地台數量大幅領先業界，網路品質有目共睹。

中華電信身為國內最大行動電信業者， 傾力優化偏鄉山區的行動通訊品質，以4G涵蓋最廣、基地台最多、 頻寬最大的網路優勢，提供山友最可靠的行動通訊服務。