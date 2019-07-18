落實居住正義 臺灣企銀「社會住宅包租代管專案融資」搶先開跑

107年全台租屋需求佔全台人口八分之一(共約286.3萬人) ，房東及房客雙方的紛擾不斷，內政部為發展租賃住宅市場， 滿足國人居住需求，以強化權利義務關係及糾紛處理機制，降低社會處理成本， 安定租賃市場並擴大租賃住宅供給，爰於106年12月27日公布 ，並於107年6月27日起施行「租賃住宅市場發展及管理條例」。

依據內政部統計，截至今(108)年6月底社會住宅包租代管計畫 ，已累計媒合4,522戶，辦理區域將由6直轄市再增12縣市， 未來5年發展目標，將委託租賃住宅服務業經營45萬戶租賃戶，穩定住宅市場， 以活化閒置住宅，增加國人可支配資金，並可增加9,000個工作 機會，增進GDP920億元。

臺灣企銀為響應政府以包租代管方式推動社會住宅， 協助租屋服務事業之業者取得營運所需資金，於108年5月24日 領先各行庫訂頒「辦理社會住宅租屋服務業者貸款辦法」，貸款對象限為各直轄市、 縣市政府認定之租屋服務事業， 且依政府採購法公開招標並得標簽約，承作社會住宅包租代管之業者， 貸款用途限租屋服務業者承作社會住宅包租代管服務所需資金。

本次臺灣企銀與內政部聯合舉辦「社會住宅包租代管專案融資」 記者會，除了彰顯該行配合政府政策，積極協助業者取得所需資金， 並期望藉由包租代管，除可鼓勵民眾釋出空屋，提供弱勢家庭及就業、 就學青年租屋協助外，亦可減輕政府興建社會住宅的負擔， 並可健全住宅租賃市場，再加上引進租賃住宅服務業，從專業角度協助租屋媒合、包租代管， 除可保障承租雙方的權益，也可提高空屋作為社會住宅使用， 真正有助居住正義的落實。

臺灣企銀一直以來確實致力扮演好政策性中小企業專業銀行的角色， 尤其民營化後，仍有別於一般商業銀行， 積極履踐中小企業專業銀行之企業社會責任，扮演協助中小企業創業、成長茁壯的幕後推手， 多年來秉持「傾聽企業的聲音，回應這塊土地的需要」之服務宗旨， 未來該行將再接再厲提高致力輔導中小企業的正向能量，穩固台灣經濟根基。