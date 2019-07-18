唐寧茶調飲賽呼應倫敦時尚週　金曲新人ØZI挑女友竟最重視這個！

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）甫獲金曲最佳新人獎的OZI今（18）日出席唐寧茶調飲大賽，主辦單位也特別替他調配草莓口味飲品，讓他少女心噴發並直呼太好喝了！而被問及近日傳的沸沸揚揚的緋聞對象Angelina，他表示，她很符合MV女主角形象，而他最重視的另一半的音樂品味。

由英國經典品牌唐寧茶舉辦的調飲大賽（TWINGINGS Grand Prix）已進入第6屆，以倫敦時裝週為題打造時尚調飲風潮，這次共有十位參賽者，分別來自台北知名飯店、酒吧等，包含東方文華酒店、Barmood，窩台北等，帶來以英倫搖滾教母Vivinne Westwood、英國貴族、高跟鞋等為靈感來源的特調飲品，卯足全力發揮創意角逐冠軍。

身為評審的英橋商務協會執行長Steven Parker表示，每一年的比賽都能看到多元的結合，十分創新，台灣和英國的文化一起擦出火花，讓他覺得很有趣。

Parker提及，雖然他們都覺得成功的商業不外乎賺錢，但同時也要回饋社會盡到責任，他在這幾屆看到很多參賽者都將此概念加入茶飲特調活動。

此次，陣容堅強的評審團來自設計時尚界、美食界、調飲界等，包含ELLE總編輯盧淑芬、設計師周裕穎（Justin）等。今年更新增傑出創意獎，鼓勵參賽者發揮創意。

最後，第一名由曾獲Strega義大利女巫利口酒調酒大賽的鍾冠威奪得，他將刺青藝術融合茶品，換然一新的作品除了抱走獎金外，更將啟程前往英國倫敦，參觀擁有300年歷史的唐寧茶總部，並與品牌第十代傳人Stephan Twinings見面，也會向國際藝術調飲大師Luca Cinalli學習。



參賽者皆發揮創意，跨界結合舞蹈讓調飲跳脫框架（圖/台灣英文新聞Lyla）

另外，大賽更邀請到與該品牌有深厚淵源的知名歌手ØZI擔任演出嘉賓，共帶來3曲目，其中也包含最受歡迎的BO，將現場氣氛炒到最高。

ØZI和唐寧茶的起源，可追溯到他16歲時即獲唐寧茶邀歌，獨立製作聖誕單曲 Twingings Christmas Light，2014年時由英國藝術家Tim Budden操刀專輯封面設計，結合茶及音樂打造藝術空間，並在當時首度曝光。

唐寧茶這次也特別為喜歡草莓的ØZI特調「唐寧天堂島」（TWININGS Paradise），加入草莓茶凍，使用新鮮草莓裝飾，更讓ØZI少女心噴發，直呼「很合自己的口味，超好喝！」

ØZI近期剛從美國返台，為了活動要穿上透視薄紗裝的他正努力健身，積極找回腹肌。ØZI表示，媽媽葉璦菱也會注意他的身材，並且督促他身為藝人要注意點。

提及日前被傳得火熱的緋聞女友辣模Angelina，ØZI表示她的形象符合MV女主角以及自己的理想型，而自己在選另一半時，最重視的是對方的音樂品味，因為可以從音樂類型知道個性，算是一種心理測驗。

另外，「唐寧茶生活美學的誕生」書籍已於昨日推出，更多詳情請前往官網查詢。