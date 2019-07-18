【更新】日本「京阿尼」動畫公司遭縱火　逾20人死　傷亡人數不斷攀升

更新時間:2019/07/18 17點14分

日本動畫製作公司「京都動畫」今早遭人惡意縱火，根據共同社於日本時間17點47分最新報導，這起事件死者增至16人，確認死亡人數和心肺停止者合計已超過20人。

更新時間:2019/07/18 15點35分

共同社於日本時間16點24分更新報導，日本京都市消防局表示，稍早處於心肺功能停止狀態的12人中有6人確認死亡，死者增至7人。

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日本「京阿尼」動畫公司遭縱火 近40人傷 逾10人死亡

初次發稿時間:2019/07/18 15點10分

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）製作《涼宮春日的憂鬱》、《K-ON！輕音部》和《紫羅蘭永恆花園》等多部知名動畫的日本動畫製作公司「京都動畫」（Kyoto Animation）遭到惡意縱火，警方已逮捕一名41歲的縱火嫌疑犯。截至日本時間下午3點，這起火警已造成1人死亡，12人心肺機能停止，36人受傷。

綜合媒體報導，日本動畫製作公司「京都動畫」位於京都市伏見區的工作室在日本時間今（18）日早上10點半左右發生火災，當時約有70人在建築物內，目前已知1人死亡，12人心肺機能停止，36人受傷，確切災情仍在確認中。

京都府警方表示，41歲的縱火嫌疑犯也在縱火時受傷，被送往醫院治療，警方將以涉嫌縱火對犯嫌進行偵訊。共同社報導，有目擊消息稱嫌疑犯一邊大叫“去死”一邊放火。

根據附近民眾表示，火災發生當下聽到猛烈爆炸聲，之後總共三層樓的建築物瞬間竄出陣陣濃煙，2樓、3樓也冒出火舌。

當地警消派出30多輛消防車滅火，但花了3個小時都尚未將火熄滅。

共同社報導，截至日本時間下午3點，已知1人死亡，12人心肺機能停止，36人受傷，近20人失聯。

這起縱火事件目前造成12人心肺機能停止，36人受傷，確切災情仍在確認中。（圖／美聯社）