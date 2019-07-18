孕婦喝咖啡會產下畸胎？　營養師破解三大迷思

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）現代人習慣早上和下午各來杯咖啡提神醒腦，但坊間流傳著許多咖啡迷思，讓人對咖啡又愛又怕，本身也是「咖啡重度飲用者」的營養師林世航解釋，只要每日咖啡因總攝取量不超過300毫克，再依自己體質及感受適量調整，就不用擔心了！

每人每天該喝幾杯咖啡才好？對此說法眾說紛紜，林世航營養師表示，民眾對咖啡又愛又怕，原因大多來自於錯誤的認知，林世航特地戳破三大咖啡迷思，並彙整出客觀的建議：

喝咖啡能提神？「從生理機制來看，喝咖啡不是提神，而是睡不著！」林世航指出，咖啡因的確會影響與生理時鐘有關的激素，但每個人對咖啡因的敏感度皆不同，有人喝咖啡之後會睡不著，但也有人照睡不誤，「每個人應當依自己的體質適量飲用咖啡。」

他提醒，咖啡因代謝時間大約8小時，且因人而異。若擔心晚上睡不著，過了中午後，就不要再喝含有咖啡因的食品及飲品，或可挑選咖啡因含量較低的咖啡。

喝咖啡會有戒斷症？林世航指出，重度過量飲用咖啡者，一旦停飲咖啡，的確很容易出現頭痛和手抖的戒斷症狀，但只需2週就能大幅緩解。

因此建議民眾喝咖啡適量就好，每日咖啡因總攝取量不超過300毫克，也就是每天最多喝1至3杯的咖啡量。

孕婦不能喝咖啡？「根據資料顯示，早期胚胎不穩定時，若孕婦過量飲用咖啡，咖啡因攝取量和增加流產率呈正比關係。」林世航舉實證說明，至於坊間流傳咖啡恐導致胎兒畸形的說法，目前的研究資料看來，咖啡因和胎兒畸形尚無直接關聯。

但每個人體質不同，孕婦能否喝咖啡，以及懷孕期間的咖啡飲用量多少？還是先請教醫師、遵循醫囑比較保險。

林世航強調， 「任何食品適量、不過量，才是健康的王道。」民眾購買咖啡前可參考咖啡店裡的紅、黃、綠咖啡因標示，作為衡量指標，再依據自己的體質調整，就能找出自己每日適合飲用的咖啡杯數。