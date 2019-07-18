降低山坡地崩塌 林試所籲各界提升森林覆蓋率

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣的森林覆蓋率達六成，然而遭遇地震與颱風來襲時，便容易引發河流水位上升甚至形成土石流，山坡地也容易發生坍塌現象，種種情況造成人民生命與財產的巨大損失。為加強山坡地的保全，行政院農業委員會林業試驗所便與彰化師範大學地理學系合作，研究森林對於山坡地的穩定作用，希望找出降低災害的作法。
兩個單位透過蒐集長期的衛星監測資料，分析台灣中部山區的森林植生狀況與邊坡穩定性，發現造成崩塌的最重要因素為森林「植生指數」。
根據林試所的研究顯示，在各類植生類型中，
林試所集水區經營組助理研究員曾俊偉表示，林木根系就像是天然的「錨釘」，能把土壤牢牢抓緊，
為瞭解地表植生種類與崩塌間的關係，
所謂的植生指數是應用衛星影像的光譜值推算出地表植生狀況，當植生指數越高，代表植生狀況越佳，例如林地，比較不容易產生崩塌。當植生指數越低，代表植生狀況越差，例如草生地、農地或裸露地，皆較容易產生崩塌。
林試所指出，在森林覆蓋良好的地區，植生根系能抓住邊坡土壤，有效減緩極端降雨對於山坡地的衝擊。在森林覆蓋不良的地區，降雨時樹冠截留少，雨水直接衝擊表土，加速地表沖蝕，而待雨水滲入土壤後，不但使土壤含水量快速增加，也同時降低土壤間的凝聚力與岩石間的摩擦力。
面對全球極端氣候包含颱風、豪雨及旱澇等風險日益惡化，台灣今後在推動國土保安與山坡地保育等工作時，勢必變得更加困難，卻也更顯重要，農委會期盼各界重視擴大森林覆蓋率，共同守護永續山林。
△森林具有各種木本、草本及藤蔓植生種類，