降低山坡地崩塌 林試所籲各界提升森林覆蓋率

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）台灣的森林覆蓋率達六成，然而遭遇地震與颱風來襲時，便容易引發河流水位上升甚至形成土石流，山坡地也容易發生坍塌現象，種種情況造成人民生命與財產的巨大損失。為加強山坡地的保全，行政院農業委員會林業試驗所便與彰化師範大學地理學系合作，研究森林對於山坡地的穩定作用，希望找出降低災害的作法。

兩個單位透過蒐集長期的衛星監測資料，分析台灣中部山區的森林植生狀況與邊坡穩定性，發現造成崩塌的最重要因素為森林「植生指數」。

根據林試所的研究顯示，在各類植生類型中， 裸露地確實具有最高的崩塌潛勢，而相較於草生地的崩塌潛勢可降低約百分之27，林地的崩塌潛勢可降低約百分之57。

林試所集水區經營組助理研究員曾俊偉表示，林木根系就像是天然的「錨釘」，能把土壤牢牢抓緊， 若根系能夠深入岩層裂隙中，將土壤和岩層緊密結合， 更有助於穩定邊坡。

為瞭解地表植生種類與崩塌間的關係， 林試所運用長期的衛星監測資料與植生指數進行分析。

所謂的植生指數是應用衛星影像的光譜值推算出地表植生狀況，當植生指數越高，代表植生狀況越佳，例如林地，比較不容易產生崩塌。當植生指數越低，代表植生狀況越差，例如草生地、農地或裸露地，皆較容易產生崩塌。

林試所指出，在森林覆蓋良好的地區，植生根系能抓住邊坡土壤，有效減緩極端降雨對於山坡地的衝擊。在森林覆蓋不良的地區，降雨時樹冠截留少，雨水直接衝擊表土，加速地表沖蝕，而待雨水滲入土壤後，不但使土壤含水量快速增加，也同時降低土壤間的凝聚力與岩石間的摩擦力。

面對全球極端氣候包含颱風、豪雨及旱澇等風險日益惡化，台灣今後在推動國土保安與山坡地保育等工作時，勢必變得更加困難，卻也更顯重要，農委會期盼各界重視擴大森林覆蓋率，共同守護永續山林。

△森林具有各種木本、草本及藤蔓植生種類， 可營造出多樣空間，除避免雨滴直接打擊地表外， 其根系對於土壤亦有固定作用，以降低淺層崩塌之發生。(照片來源：林試所提供)