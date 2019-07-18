非洲剛果再爆伊波拉疫情　世衛組織宣佈緊急事件

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）非洲剛果東部城市果瑪(Goma)上週日（14）出現首例伊波拉病例，世界衛生組織昨（17）日再次將伊波拉疫情宣佈為「國際公共緊急事件。」

世界衛生組織（World Health Organization）總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示，現在是時候和剛果團結一致，為了該國人民終結這個傳染疫病，並建立一個更好的衛生系統。

聯合國負責人道主義事務的副秘書長洛科克(Mark Lowcock)則表示，如果沒有「大規模的應對行動」，此疫情將無法獲得妥善控制。

歷史上第二嚴重的伊波拉疫情，發生在2018年夏天，伊波拉病毒在剛果東部的伊圖利省(Ituri Province)及北基伍省(North Kivu Province)肆虐，造成超過2,500例感染病例，當中有近1,700人死亡。

世衛組織定義的國際公共緊急事件，為由於全球傳播的疾病構成對其它國家的公共衛生風險，而可能需要國際協調的措施應對的重大事件。

世衛組織過去曾宣佈過四次國際公共緊急事件，分別是在2009年「H1N1新型流感疫情」；2014年的「脊髓灰質炎(poliomyelitis)」，亦就是俗稱的小兒痲痺症；同一年在西非多國暴發導致逾1萬人死亡的伊波拉疫情(Ebola virus)，以及最近一次於2016年爆發的茲卡病毒感染症(Zika virus)。