洛杉磯同志影展歡慶台灣同婚專法　「軍犬」探索禁忌虐愛

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）洛杉磯同志影展歡慶台灣通過同婚專法，由駐洛杉磯辦事處臺灣書院，與該影展合辦臺灣日活動及臺灣電影放映，將於7月18日至28日展開。

洛杉磯同志影展（Outfest）在文化部以及駐洛杉磯辦事處臺灣書院的支持下，將舉辦「LGBTQ友善臺灣的拍片機會」，邀請臺灣製片林志杰及導演王品文、美國製片Aaron Shershow及導演Andrew Heitzman、臺灣電影顧問王元希等人與談，由《滿月酒》導演鄭伯昱主持，暢談臺灣的拍片經驗、影視製作的資源與機會。

文化部表示，臺灣在影視製作方面提供多元開放的拍攝環境，許多以LGBTQ為故事主軸的精彩作品如《誰先愛上他的》、《滿月酒》、《囍宴》等，都曾在臺灣取景拍攝。

Outfest影展執行總監Christopher Racster表示，非常期待放映來自臺灣的同志電影，並一起慶祝臺灣達成同性婚姻合法化這個令人振奮的里程碑。

此次，洛杉磯同志影展將放映的兩部臺灣電影，分別為導演王品文的《軍犬》，及導演游智涵的《癡情馬殺雞》。《軍犬》描述年輕的職業軍官沈迷於扮演軍主的忠心軍犬；《癡情馬殺雞》則敘述孤獨卻懷抱浪漫情懷的同志按摩院清潔工，與顧客的意外邂逅。

臺灣書院主任楊婷媜指出，這兩部電影大膽、創新的精神深得人心，也印證了臺灣藝術表現的自由。

此外，「LGBTQ友善臺灣的拍片機會」將於20日舉行，《軍犬》將於24日晚上9時45分放映，《癡情馬殺雞》將於24日晚上10時，及28日下午1時登場，所有活動皆於TCL中國戲院舉行，更多詳情請前往官網查詢。



《軍犬》預告（影/Youtube）



《癡情馬殺雞》預告（影/Youtube）