中國疑對旺旺媒體下指導棋　陸委會籲檢調偵辦

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）英國《金融時報》週二（16）報導指出，《中國時報》及中天電視台編輯高層中國國台辦指示編採一是，台灣大陸委員會呼籲檢調機關展開調查。

對於該媒體的報導，旺旺中時集團週二晚間發布聲明，指出該篇報導是「毫無根據、全然惡意中傷的假新聞」，並表示將對相關媒體及人事採取法律行動。

陸委會則發布新聞稿，抨擊中共粗糙介入台灣選舉及干預台灣政治，也呼籲檢調機關進行調查偵辦，查明旺旺中時是否涉嫌違反《國家安全法》相關規定。

陸委會指出，依7月3日正式修正施行的《國家安全法》規定，人民不得為中國發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織。意圖危害國家安全或社會安定，違反前開規定者，處七年以上有期徒刑，得併科新台幣5,000萬元以上一億元以下罰金。

陸委會正告北京當局停止此一拙劣行徑，不要妄想把其內部箝制媒體手法套用在台灣，也呼籲台灣媒體及各界人士認清中共對台政治野心，切勿配合中共操作，共同捍衛得來不易的民主法治與公平公正的選舉。

《中央社》指出，國台辦發言人馬曉光晚間透過新聞稿表示，該報導內容完全是「無中生有、別有用心」。他並認為這是民進黨政府藉由「外國媒體炮製謠言。」

陸委會則表示，國台辦一味「嫁禍、扭曲」的反應，是其不當介入遭揭露後的慣用伎倆，令人不齒。

陸委會也提及，針對禁止中國政治代理人的規範，民進黨團已提出兩岸條例相關法案在立法院審議中；另有相關提案提出廣電三法修正草案，針對收受中國重大經濟利益者，禁止其經營台灣媒體，也在立法院待審議中，「本會期待在下會期行政立法能通力合作，共同完善我民主防護網之建構，以維護我國家安全及社會利益。」