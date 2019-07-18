海洋自然分解塑膠材料　日本擬制訂ISO國際標準

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）日本經濟產業省近期聽取相關業界人士意見，研擬於近年向國際標準化組織（ISO）提案，制訂「海洋生物可分解性塑膠」材料的國際規格標準，以維持日本企業在這塊領域上的競爭力。

根據日媒《產經新聞》報導，日本政府近期與產業技術總合研究所、日本生物可分解性塑膠協會及多間相關企業開會，討論ISO規格發行所需要的科學數據及技術基礎等。由於德國及義大利等國也在研擬制訂ISO規格，日本作為生物可分解性塑膠的先端國之一，當然不願落人之後，希望透過ISO規格的制訂達到差異化（differentiation），以提升日本企業的競爭力。

所謂的「海洋生物可分解性塑膠（marine bioplastics）」，顧名思義，即是可以透過海洋中的微生物自然分解的塑膠材料，業界期待能藉此大幅減少塑膠垃圾滯留於海中的時間。日本國內以三菱化工（三菱ケミカル）及鐘淵化工（カネカ）等大廠為龍頭，引導這方面的技術開發。

每年世界上共有超過800萬噸的塑膠垃圾流入大海，根據《產經新聞》估算，至2050年海洋中的塑膠垃圾將比所有魚類加總起來還重。而塑膠垃圾經過紫外線照射及海浪拍打，剝離成5毫米以下的塑膠微粒，容易被海洋生物吸收，對生態及人類健康都造成莫大的危害。

世界排放出的塑膠垃圾當中，以中國、印尼等開發中國家為大宗。於六月的G20峰會上，日本提出以加快新材料開發的技術革新取代限塑，以兼顧開發中國家經濟發展的需要。

業界期待這種塑膠材料普及的同時，也擔憂開發中國家的市場出現粗糙的仿製品「劣幣驅逐良幣」的現象，敦促政府盡早透過ISO規格的設置，來可視化業界的技術水準，達到分解技術的可信賴性及品質的差別化，以保護日本企業的競爭優勢。