臉書加密貨幣Libra美國國會聽證會　挨批「只想著賺錢」

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）Facebook日前宣布將推出虛擬貨幣Libra，引發兩極化看法。Libra負責人馬庫斯（David Marcus）前（15）日出席美國國會聽證會，卻迴避議員所提出的四大疑慮。

馬庫斯於聽證會上率先表示，Libra的發行將遵守一切美國法規，且美國國會疑慮未完全消弭前，不會強行推出Libra。然而，由於Facebook曾爆出不尊重用戶隱私個資，導致劍橋分析濫用Facebook用戶個資的醜聞，Facebook的信用岌岌可危，恐難以擺平議員們的諸多疑慮。

1. Facebook如何使用用戶的交易記錄？

馬庫斯稱Libra是由28個會員組織共同監控，Facebook並無對Libra的壟斷權力。然而，銀行委員會主席柯瑞柏（Michael Crapo）質問，當用戶使用虛擬錢包Calibra在Facebook所擁有的平台上支付時，Facebook是否會得知用戶的Calibra交易記錄，馬庫斯卻迴避稱，Facebook支援Calibra以外的支付媒介。

雖然Facebook可能無法掌控Calibra及其餘額，但仍極有可能可以掌控在它平台上的消費記錄，藉而透過該資料以投放精準廣告、或分享給合作夥伴等方式獲利。

2. Libra機構（Libra Association）會員皆能分紅，憑什麼被稱作非營利組織？

Facebook不曾透露開發Libra過程中各會員的投資費用，只表示各會員會依投資比例分享獲利。

參議員·圖米（Pat Toomey）於是問及，機構會員既然可以依投資比率分享獲利，為何這個機構還可以被定義為「非營利機構」。馬庫斯則模糊帶過，未解釋原因。

3. Libra機構是否無從管控惡意金流？

參議員梅南德茲（Robert Menendez）假設性地詢問，Libra機構是否有機制阻止犯罪組織或恐怖份子的金流。馬庫斯卻推卸說，若是當地政府未介入，Libra機構並無權力可以防止惡意金流。

4. Libra機構可否能防止詐騙陷阱？

Libra機構稱它們未打算設立開發者審查機制，使得國會擔憂劍橋分析事件會再次上演，只是這次偷竊的不只是個人資料，而是可以直接使用資產。馬庫斯也無法消除跨國詐騙或侵入犯罪的疑慮。

參議員麥薩利（McSally）直截了當地表示對Facebook的不信任，並指責Facebook「比起處理既有的疑慮，反而只想著該怎麼推出全新的商業模式。」

馬庫斯明日將會繼續接受美國國會聽證會的質詢。