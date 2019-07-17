台北富邦銀行越南地區分行成長動能大躍進 總放款量年成長近40%

台北富邦銀行越南地區分行整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規劃，並全力支援當地民生產業的發展，協助企
中美貿易大戰助燃越南經濟！今年製造商將供應鏈產線移至越南，推升當地金融需求，帶動台北富邦銀行越南地區分行的營運成長動能，截至2019年5月，總放款量年成長近40%，規模排名台資銀行前三名，淨利年成長35%，成績亮眼。北富銀國際金融總處長陳恩光表示，今年因應台商積極南進及越南當地民生產業需求增加，北富銀已整合顧問公司、會計師事務所等資源，發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規劃，並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，佈局全球。
北富銀2008年於越南設立第一家分行，有鑑於越南積極開放持續吸引外資企業，2010年合併慶豐銀行分支行，擴大據點與服務對象，迄今在南、北越的主要城市，包括胡志明市、河內與平陽都設有分行，分行數居台資銀行之冠！深耕越南十年，北富銀不僅對當地市場動向瞭若指掌，亦與在地機構維持良好互動，建構完整的資源網絡，因此，除了能提供台商基本的存款、放款、匯兌、進出口等業務，滿足多樣化的財務需求，還能為台商做稅務、投資、法規等諮詢規劃，協助其與越南市場快速接軌。
此外，隨著越南人口成長至近1億，居東協第三高，內需消費力竄升，當地民生產業擴充規模的需求與日俱增，北富銀致力於協助在地企業的發展，今年積極參與籌組台資鋼鐵、化纖、越資醫療及能源產業等大型聯貸案，提供充沛資金協助企業擴大營運，促進越南經濟蓬勃繁榮。北富銀表示，越南經濟快速起飛，可預見市場將出現各式各樣的金融需求，北富銀已主動出擊，正在與當地的大企業集團洽談更多合作，希望扮演的不僅僅只是銀行這個角色，而是成為當地企業在永續經營過程中最信賴、最倚重的戰略夥伴。
除了企金業務，為提升北富銀越南地區分行在地服務的廣度與深度，今年第二季已率先開辦個人房貸、信貸業務，初期以「職團房貸」為核心，提供往來的企業客戶員工專屬的房貸優惠利率，目前已成功搶進台資鋼鐵業及家具業，且隨著越南內需市場快速發展，北富銀預期當地的房貸、信貸需求將與日俱增。
因應新南向政策與市場趨勢，北富銀秉持「誠信、親切、專業、創新」核心價值，持續經營越南地區的在地關係，整合當地網絡與富邦金控資源，為台商與在地企業打造跨國金融服務平台，提供一站式金融服務，滿足在地化與國際化的多元需求，並積極將服務範圍從製造業擴及民生產業，與更多客戶一起共生共榮。