台北富邦銀行越南地區分行成長動能大躍進 總放款量年成長近40%

中美貿易大戰助燃越南經濟！今年製造商將供應鏈產線移至越南， 推升當地金融需求， 帶動台北富邦銀行越南地區分行的營運成長動能，截至2019年5 月，總放款量年成長近40%，規模排名台資銀行前三名， 淨利年成長35%，成績亮眼。北富銀國際金融總處長陳恩光表示， 今年因應台商積極南進及越南當地民生產業需求增加， 北富銀已整合顧問公司、會計師事務所等資源， 發展一站式金融服務，提供客戶全方位諮詢規劃， 並全力支援當地民生產業的發展，協助企業立基越南，佈局全球。

北富銀2008年於越南設立第一家分行， 有鑑於越南積極開放持續吸引外資企業，2010年合併慶豐銀行分 支行，擴大據點與服務對象，迄今在南、北越的主要城市， 包括胡志明市、河內與平陽都設有分行，分行數居台資銀行之冠！ 深耕越南十年，北富銀不僅對當地市場動向瞭若指掌， 亦與在地機構維持良好互動，建構完整的資源網絡，因此， 除了能提供台商基本的存款、放款、匯兌、進出口等業務， 滿足多樣化的財務需求，還能為台商做稅務、投資、 法規等諮詢規劃，協助其與越南市場快速接軌。

此外，隨著越南人口成長至近1億，居東協第三高， 內需消費力竄升，當地民生產業擴充規模的需求與日俱增， 北富銀致力於協助在地企業的發展，今年積極參與籌組台資鋼鐵、 化纖、越資醫療及能源產業等大型聯貸案， 提供充沛資金協助企業擴大營運，促進越南經濟蓬勃繁榮。 北富銀表示，越南經濟快速起飛， 可預見市場將出現各式各樣的金融需求，北富銀已主動出擊， 正在與當地的大企業集團洽談更多合作， 希望扮演的不僅僅只是銀行這個角色， 而是成為當地企業在永續經營過程中最信賴、最倚重的戰略夥伴。

除了企金業務，為提升北富銀越南地區分行在地服務的廣度與深度， 今年第二季已率先開辦個人房貸、信貸業務，初期以「職團房貸」 為核心，提供往來的企業客戶員工專屬的房貸優惠利率， 目前已成功搶進台資鋼鐵業及家具業， 且隨著越南內需市場快速發展，北富銀預期當地的房貸、 信貸需求將與日俱增。

因應新南向政策與市場趨勢，北富銀秉持「誠信、親切、專業、 創新」核心價值，持續經營越南地區的在地關係， 整合當地網絡與富邦金控資源， 為台商與在地企業打造跨國金融服務平台，提供一站式金融服務， 滿足在地化與國際化的多元需求， 並積極將服務範圍從製造業擴及民生產業， 與更多客戶一起共生共榮。