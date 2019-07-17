和逸飯店親子小旅行計畫　遊南玩北超人氣住房活動 陪你開心Fun暑假

暑假已開跑，大家都安排好去哪裡玩了嗎？和逸飯店集結旗下台北、台南與高雄飯店，推出一系列內容豐富的住房專案與活動，輕鬆規劃全家人的夏日旅遊計畫！

夏日炎炎，天氣太熱讓人失去旅遊的興致？和逸飯店已經為你做好了消暑準備！和逸飯店‧台北民生館和台北忠孝館，即日起至2019/9/30推出「涼涼台北消暑去」住房專案NT$3,400起，附贈ICE MONSTER NT$200冰品抵用券、台北捷運一日券與自帶女神級清爽涼風的手機風扇，邀你大口品嚐CNN評選全球十大甜點之一的ICE MONSTER台灣創意冰品，超人氣芒果綿花甜、台灣代表珍珠奶茶綿花甜、或是永康店限定的網美最愛獨角獸綿花甜。閒散台北一日遊就從吃冰開始，遠離酷熱說bye bye！

歡慶和逸飯店‧台南西門館與Cartoon Network卡通頻道攜手合作，即日起至2019/8/31預訂入住「開幕限定‧卡通頻道幸運之星」住房專案，不僅能入住超有氛圍的卡通頻道主題客房，獲得和逸飯店‧台南西門館xCartoon Network卡通頻道『開幕限定紀念禮物盒』，內含多款卡通頻道專屬週邊商品，前60名幸運兒還可獲得全球獨家限量『卡通頻道手繪簽名板』，有超珍貴的卡通明星簽名，雙人房每晚NT$6,500起、四人房NT$8,500起，身為粉絲或充滿童心的你千萬不能錯過！

此外於8月底前預訂及入住卡通頻道專屬住房專案，將抽出一組幸運旅客獲得『猴塞雷！兩天一夜探險活寶府城之旅』大獎！探險活寶的魔法狗老皮將化身成老皮專車，邀您上車搭乘，享受台南一日遊旅程，途中由專業攝影師拍攝幸福家庭旅遊寫真，晚上全家一起入住探險活寶家庭連通房，完整典藏一家人的旅行記憶。

和逸飯店‧台南西門館除了500坪戶外奇趣操場有超熱門的電動車、親子小火車、噴泉池和飛天小女警沙池等設施，更為大小房客規劃一系列專屬活動，暑假每個週末安排街頭藝人、造型氣球達人和花式棉花糖攤車等輪番現身飯店，帶給大家驚喜表演和互動，還有機會與超人氣的探險活寶、飛天小女警和熊熊遇見你等卡通頻道明星們開心相遇；此外飯店5樓的「熊熊遇見你趣味天地」和「探險活寶糖果王國」兩大主題遊憩空間，更貼心規劃了全日DIY手作課、互動遊戲牆、趣味帶動唱和睡前聽故事等活動，豐富活動陪伴親子度過歡樂暑假時光。

今夏要讓孩子帶回旅行難忘的驚喜「小夥伴」？！和逸飯店．高雄中山館特別與榮獲國際紅點和IF設計大獎的Bontoy兒童行李箱品牌合作，即日起至2019/10/31，凡預訂「一騎去旅行」住房專案，雙人房價格NT$5,000起，每房贈送一台結合滑步車、行李箱功能和超萌狗狗外型的Bontoy多功能兒童行李箱(價值$3,980)，小朋友可自在地騎乘滑行和輕鬆拖曳，還能引導孩子自行整理行李和玩具，成為陪伴成長與旅行的最佳小夥伴。