中華電信MOD「Fun暑假專區」陪孩子歡度快樂假期

中華電信MOD「Fun暑假專區」強檔好片一波波， 於活動期間舉辦多項活動，200萬看片金天天戳、 迪士尼樂園機加酒大方送，中華電信就是要陪你一起Fun一夏！ 推出最受歡迎的「迪士尼」、「皮克斯」動畫與漫威英雄系列電影， 讓您陪孩子一起歡度快樂假期。訂閱「最愛迪士尼」、「 皮克斯動畫」內任一影片，再抽迪士尼樂園機加酒！

炎炎夏日不想往外跑，就在家看電影吧！中華電信MOD「Fun暑 假專區」 為家長們準備包含迪士尼和皮克斯動畫與漫威英雄系列電影。「 最愛迪士尼」包含《小飛象》、《阿拉丁》、《冰雪奇緣》、《 小美人魚》、《獅子王1-3》、《無敵破壞王1-2》 等風靡大朋友與小朋友的經典作品；「皮克斯動畫」則集結《 玩具總動員1-3》、《超人特攻隊1-2》、《料理鼠王》、《 怪獸電力公司》、《怪獸大學》、《天外奇蹟》、《閃電麥坤1- 3》和漫威系列好片，陪孩子一起歡度漫漫假期， 讓放假在家的小朋友樂趣無限！此外，只要在6/21-8/ 15期間訂閱「最愛迪士尼」與「皮克斯動畫」內任何一部影片， 同時到MOD粉絲團參加活動，即有機會抽到迪士尼樂園機加酒！

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