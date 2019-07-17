職場小小「新」鮮人 移民署職人培育營啟航

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）配合政府新南向政策，協助新住民子女發揮其長才與多元文化優勢，移民署7月15日於台北市劍潭海外青年活動中心舉辦「108年新住民子女新職人啟航培育營」始業式，為7月15日至19日為期5天4夜培育營揭開序幕。

今年參加活動計60名學員，父母原籍國包含印尼、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓、中國、香港及臺灣等不同國家地區，呈現臺灣多元文化融合的特色。

目前就讀國立成功大學的鍾小倩，媽媽來自菲律賓，因自身背景及對語言的天份，精通菲律賓語、英語及客語，並多次於語文競賽中屢獲佳績，此次特別準備菲律賓組曲和學員們分享多元文化的音樂，希望藉由職涯探索和企業參訪，進而學習充實生活。

目前就讀家齊高中舞蹈班的卜翊倫，媽媽來自中國，從小便開始學習舞蹈，擁有豐富的比賽及公演經驗，她深信教育能翻轉艱困的環境，也因此對於幼兒教育有高度的興趣，希望能透過培育營學習文化敏感度，未來投入幼兒教育能有幫助。

移民署精心規劃本次活動，跨域結合民間與官方各單位外，並安排參訪中國信託金融控股股份有限公司與維格餅家股份有限公司，金融產業和食品製造業連結觀光文創，中國地區及東南國家市場介紹、創意行銷、文案撰寫及舞台魅力培養等課程，另外個別指導學員的職涯性向，並模擬企業面試增加臨場感，傳授撰寫履歷技巧等，所有學員將收穫滿載。

今年培育營學員分10組進行，最後1天將5天將所學化為實際成果發表「新職人一日品牌街頭快閃店」方案，前3名小組將可獲得新臺幣6,000元郵政禮券的獎勵。