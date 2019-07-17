北投亞太飯店『丹鳳月影』中秋獻禮

中秋月圓人團圓，北投亞太飯店今年特別推出限量『丹鳳月影中秋禮』，師傅特製手工鳳梨酥，每盒10入NT$550元。特別嚴選台灣土鳳梨，土鳳梨酸甜口感內餡紮實飽滿，吃得到果肉香氣，外皮加入鹹蛋黃有鹹香感，鹹而不膩的外皮搭配天然奶香，絕妙新口感。2019年8月24日以前預購，不限盒數每盒優惠價NT$479元。預購超過十盒以上更享好康優惠。蔥鬱丹鳳山，月影灑落廣場，曼妙美景當前，美如詩畫，北投亞太飯店『丹鳳月影中秋禮』，送給您最溫馨濃情的祝福。

北投亞太飯店今年特別隆重推出限量『丹鳳月影中秋禮』，精緻口感手工特製鳳梨酥，每盒10入NT$550元，2019年8月24日以前預購享早鳥優惠，不限盒數每盒優惠價NT$479元。預購超過十盒以上更享好康優惠，10-30盒NT$490元;31-50盒NT$460元;51-100盒NT$440元。



『丹鳳月影中秋禮』嚴選台灣土鳳梨，純天然手工製作，不添加任何防腐劑，內餡經八小時慢工熬煮以原味呈現，慢工出細活製造出的土鳳梨餡，微酸甜感口感佳亦帶有蜂蜜的香味，內餡紮實飽滿，吃得到果肉香氣，微酸微甜口感，融合搭配天然細膩奶油，外皮特別加入鹹蛋黃帶有鹹香感，微鹹而不膩的外皮，酥脆適中絕妙口感，讓人回味無窮，外皮薄內餡香氣飽滿，顆顆飽滿鳳梨酥裝在日式典雅精緻禮盒裡，一顆顆都代表著一份濃情。

今年的『丹鳳月影中秋禮』以燙金的禮盒設計，勾勒出美景如畫，更顯高貴尊雅。不管是與家人一起沏一壺茶，團圓品嚐鳳梨酥，還是贈禮親朋好友皆相宜，今年的中秋佳節好禮，北投亞太飯店已經幫您準備好了!

