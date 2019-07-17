「遠離毒害 幸福永在」戶外冒險訓練結業

新北市教育局舉辦「遠離毒害 幸福永在」攀登台灣第三高峰─南湖大山活動，經過9天8夜，師生 們於今(17)日圓滿完成任務，由黃靜怡副局長親自頒發結訓證書 給10位學員，並感謝教育現場的夥伴們堅持「 不放棄任何一個孩子」的理念， 用心陪伴孩子們度過生命中成長的重要時刻。

此次登山的隊伍中，特別安排心理師隨隊陪同， 在每天的月光談心時間，藉由溝通了解學員們面臨的問題與困擾。 吳心理師提到：「每一個個案都是特別又可愛的， 從一開始的悶不吭聲，到後來願意侃侃而談甚至欲罷不能! 藉由這樣全程24小時的陪伴， 讓孩子卸下心房對於輔導更是有正面的效果與意義!｣。

學員們在分享心得時，回憶起這段艱辛的過程，眼中都含著淚水。 尤其是全隊個頭最小的阿成， 講到登山過程以及受到師長們的照顧時忍不住掉下眼淚。阿成說:「 一開始我真的不覺得自己可以完成這個任務! 尤其中途我還因為高山症全身不舒服，但我想到我絕對不能放棄， 身體好些後，我又繼續往山上衝!我真的覺得自己超強的!」 阿成在登山過程也展現出對自己更有信心的態度， 讓隨隊的師長們都對阿成豎起大拇指。

此次冒險訓練，課程融入各項登山技巧與生命教育，參加的學生多數 時間需在野外露營、吃乾糧及野炊，與自然環境互動，更須強化學員 如何和他人溝通合作、傾聽團隊意見及反思， 學習做出正確適當的判斷。 新北市教育局秉持不放棄每一個孩子的理念，要給每位孩子關心及溫 暖，成為他們最好的支持力量，相信在未來人生道路上， 必定會更加勇敢面對所有挑戰。