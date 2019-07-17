「遠離毒害 幸福永在」戶外冒險訓練結業

照片來源：新北市政府教育局提供
新北市教育局舉辦「遠離毒害 幸福永在」攀登台灣第三高峰─南湖大山活動，經過9天8夜，師生們於今(17)日圓滿完成任務，由黃靜怡副局長親自頒發結訓證書給10位學員，並感謝教育現場的夥伴們堅持「不放棄任何一個孩子」的理念，用心陪伴孩子們度過生命中成長的重要時刻。
此次登山的隊伍中，特別安排心理師隨隊陪同，在每天的月光談心時間，藉由溝通了解學員們面臨的問題與困擾。吳心理師提到：「每一個個案都是特別又可愛的，從一開始的悶不吭聲，到後來願意侃侃而談甚至欲罷不能!藉由這樣全程24小時的陪伴，讓孩子卸下心房對於輔導更是有正面的效果與意義!｣。
學員們在分享心得時，回憶起這段艱辛的過程，眼中都含著淚水。尤其是全隊個頭最小的阿成，講到登山過程以及受到師長們的照顧時忍不住掉下眼淚。阿成說:「一開始我真的不覺得自己可以完成這個任務!尤其中途我還因為高山症全身不舒服，但我想到我絕對不能放棄，身體好些後，我又繼續往山上衝!我真的覺得自己超強的!」阿成在登山過程也展現出對自己更有信心的態度，讓隨隊的師長們都對阿成豎起大拇指。
此次冒險訓練，課程融入各項登山技巧與生命教育，參加的學生多數時間需在野外露營、吃乾糧及野炊，與自然環境互動，更須強化學員如何和他人溝通合作、傾聽團隊意見及反思，學習做出正確適當的判斷。新北市教育局秉持不放棄每一個孩子的理念，要給每位孩子關心及溫暖，成為他們最好的支持力量，相信在未來人生道路上，必定會更加勇敢面對所有挑戰。