2019台灣美食展來了！老饕精選《台北福華》美饌餐券

一年一度最大餐飲盛事2019台灣國際美食展將於7月26日至29日，在台北世貿一館熱烈開跑，台北福華大飯店今年推出多款饕客必買經典熱銷餐券，除現場優惠外，即日起至7月31日，搶先推出線上美食展購物優惠，包括「彩虹座亞洲美饌餐券」只要NT$550（7.6折起），「花園大道美式自助餐券」NT$750 (7.2折起)，還有明星排隊商品「中西美食餐券」一口價NT$950（5.8折起），另外消費者一致好評的「花園大道 不分平假日自助晚餐買一送一餐券」破盤價NT$1,265，今年折扣直接下殺到5折，展場限量每天只有30張，絕對最優惠，錯過這波再等明年，保證以最破盤的價格享受到五星水準的美饌饗宴，讓您吃得巧吃得飽。

今年台北福華大飯店共推出多項超值美饌商品，包括年年熱銷的「中西美食餐券(麗香苑、江南春、珍珠坊或點心坊可選擇)」NT$950 (5.8折起)，而今年提供消費者更多元的搭配，珍珠坊祭出兩種用餐型態，可享用「龍蝦套餐」，吃得精緻小巧，品嚐經典粵菜之美，或是加價NT$350即可兩人同行「粵菜港點任你選」，盡享66道精選港點，就是要抓住港點控的胃。另外，江南春招牌人氣「海鮮套餐」色香味俱全的招牌江浙菜蟹黃燒花膠、青蔥美烏參與精緻鹹甜點心，道道佳餚玲瓏細巧，讓您回味舌尖上的老味道；點心坊的八吋精選蛋糕也可搭配，像是前總統馬英九夫人周美青最愛的柏林巧克力蛋糕及各式經典口味蛋糕都吃的到，或是麗香苑 的不分平假日雙人經典套餐或銅板加價NT$50即可2人同享

而深受消費者喜愛的彩虹座推出「亞洲美饌餐券」NT$550（7.6折起）精緻亞洲、海鮮料理及東南亞菜色香料層次豐富出擊，私房推薦印尼巴東牛肉，越式香辣炒蟹亦榮登消費者排行榜，馬來西亞沙嗲雞、韓式炸雞、新加坡芋頭南瓜辣海鮮等熱銷料理一次網羅，現切肉品區有肉食主義最愛的現烤牛肋排、泰式香蘭葉豬肋排和港式叉燒等，享受異國風味料理更匯聚亞洲經典美食。另外肉食控的天堂花園大道則打著「美式自助餐券」只要NT$750（7.2折起）即可大快朵頤主廚特製美式料理，現切爐烤美國肋眼牛排經由烘烤手法將肉汁鎖住，肉質口感恰到好處，田納西燒烤豬肋排、現烤美國帶骨羊腿及紅醬焗烤明蝦，還有道地風味的碳烤紐奧良鮭魚、燒烤維吉尼亞蜜汁火腿、焗烤馬鈴薯海鮮以及廣受好評的碳烤有機蔬菜、美式轟炸雞還有上班族最愛無負擔的美式捲心菜沙拉，快來享受大口吃肉的快感吧！

還有「江南春/蓬萊邨四人合菜券」只要NT$2,500（7.6折起）江南春劉宜嘉與蓬萊邨王永宗兩大名廚獻藝「經典四人合菜」，講究刀工的滬式料理「江南春」，以精細刀藝與燉、燜、煨等傳統料理手法烹製，像是最著名的「紹興醉雞腿」、「寧式鱔魚」、「無錫排骨」及「砂鍋醃篤鮮」皆是不容錯過的經典美饌，一次品嚐到舌尖上的老味道。而「蓬萊邨」則是以做工繁複的「手路菜」為主軸，「五味鮮九孔」、「蔭鼓炒鮮蚵」、「軟煎嫩溜肉」多款台式料理，搭上軟香的地瓜稀飯更是絕配，絕對手作帶出縈繞記憶的道地台菜風味。

中式桌菜一向是家庭和公司團體詢問度最高，也造成年年熱賣的平假日皆適用「中式桌菜餐券（粵式/滬式）」NT$9,999（5.5折，原價NT$18,150），江南春主廚精選10道台北福華饕客最愛美味。其中櫻桃鴨饗宴，選用宜蘭好山好水飼養的櫻桃鴨，遵循古法烘烤，金黃表皮酥脆焦香，風乾麥芽糖滋味濃厚；花膠燒烏參，膠質豐富口齒留香，有鮮美海味，翡翠素蒸餃、香蘭嫩涼糕等精緻巧點，滋味引人回味。以粵菜港點聞名的「珍珠坊」，行政總主廚蔡清南尤擅長粵式煲湯與肉類料理。本次推出鮑魚扣虎掌、蔘棗燉烏雞、蔥燒嫩玉排、鮮露貴妃魚等，一次蒐羅多種台灣民眾最喜愛的肉類，各以不同方式料理呈現，專為熱愛享受肉類料理多變美味的饕客設計。

7/26至7/29現場限量破盤祭出「花園大道平日午晚餐買一送一餐券」NT$1,265 (每日限量30張，每人限購1張)的優惠，並搶先提供民眾試吃美味的福華月餅，且訂購不限盒數75折。展場加碼送單筆合併餐券購滿NT$5,000，即贈「福華環保袋1個」，單筆合併餐券購滿NT$12,000，即贈「香芋番薯牛軋糖禮盒1盒」，滿額贈好康優惠通通有「江南春/蓬萊邨 4人合菜券」買4張送1張；「江南春/宴會廳 中式10人桌菜餐券」買10張送1張；「彩虹座美饌餐券」、「花園大道饗宴餐券」及「中西美食餐券」買20張送1張。單筆合併餐券購滿NT$20,000，即贈「NT$500餐飲抵用券乙張」。