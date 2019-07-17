亞洲生技大會台北7/24登場 同時頒發傑出生技產業獎

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）由全球BIO及台灣生物產業協會(Taiwan BIO)共同籌辦的「2019亞洲生技大會(Bio Asia-Taiwan )」，將「以生物科技帶動下一波經濟發展」為題，於24日在南港展覽館登場，當天也將頒發「2019傑出生技產業獎」。

亞洲生技大會籌委會主席、台灣生物產業發展協會(Taiwan BIO) 理事長李鍾熙表示，「傑出生技產業獎」希望能表揚績效卓越及深具潛力的生技公司或學研機構。今年度各獎項報名參賽踴躍，參選件數創新高，總計近60件，涵蓋領域從新藥、細胞治療、創新醫材等，乃至檢測診斷技術儀器、分子檢測、農業生技、及健康食品等，顯示台灣生技產業在各領域的蓬勃發展。

他還說，凡是績效卓越和深具潛力的生技企業或創新技術都應得到鼓勵表揚，以作為未來發展標竿，引領更多企業及資源投入，才能開創更具規模、水準和效益的生技產業。

今年的亞洲生技大會創下許多紀錄，除有600參展商、1,700攤位，與25國代表參與外，還有超過80位國際級講者出席論壇，同時吸引18個國家/地區如美國、加拿大、英國、瑞士、比利時、新加坡、菲律賓、馬來西亞等國前來設立國家館，吸引超過100個國外廠商參展。

主辦單位表示，大會今年與免疫醫學會、癌症醫學會、胰臟醫學會、細胞醫療協會、精準醫學學會、中華醫養健康總會等合辦主題研討會，探討細胞治療、免疫治療、精準醫療等突破性治療技術，以及全球胰臟癌治療趨勢及國際貿戰下華人醫養產業商機焦點。

論壇報名將至7月18日截止報名，更多展覽及論壇訊息，請至www.bioasiataiwan.com 。