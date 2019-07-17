Google開放YouBike查詢功能 新北、高雄最先用

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）Google今（17）日正式推出全球24個城市即時查詢YouBike資訊功能，新北市與高雄市是亞洲唯二可以使用此功能的城市。使用者只要使用 Google 地圖就能找出共享單車站點，並查詢附近站點的可租賃的車輛數。此外，使用者甚至可以查詢目的地附近的站點是否仍有空位可供還車。

隨著共享單車技術逐步發展，許多上班族與學生選擇騎乘YouBike出門上班上課。 Google表示，預計將這項功能推廣至 16 個國家共 24 個城市中。就像在 Google 地圖中查詢公車和火車時刻表一樣，使用者現在也能透過地圖輕鬆找出附近有空車可租賃的共享單車站點

使用者透過 Google 地圖就能找出共享單車站點，並查詢附近站點的可租賃的車輛數。此外，使用者甚至可以查詢目的地附近的站點是否仍有空位可供還車。

無論是正在陌生城市旅行，還是要安排日常通勤路線，Google 地圖都能根據即時資訊為使用者評估所有可能的路徑選項，讓規劃交通更輕鬆。。

現在這項功能已在 Android 和 iOS 版的 Google 地圖中推出。

目前已開放的城市包括：巴塞隆納、柏林、布魯塞爾、布達佩斯、芝加哥、都柏林、漢堡、赫爾辛基、高雄、倫敦、洛杉磯、里昂、馬德里、墨西哥市、蒙特婁、新北市、紐約市、里約熱內盧、舊金山灣區、聖保羅、多倫多、維也納、華沙、蘇黎世。