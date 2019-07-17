新二代扮小移民官架勢足 逗趣模樣讓現場民眾驚呼好可愛

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為增加學童對國境及人流安全管理及移民官工作的了解，內政部移民署於今（17）、明（18）2日連續舉辦8梯次「小小移民官參訪體驗活動」 ，現場小朋友扮起移民官有模有樣，搶得報名頭香的「美」麗的新住民雙胞胎姊妹花更開心表示，未來要成為帥氣的移民官。

2天8梯次的「小小移民官參訪體驗活動」，由於正值暑假期間，80個名額已迅速額滿，今天活動的小朋友之父或母國家 (地區)有來自美國、越南、中國及台灣，他們除了模擬抽號、外僑居留證的發證等關卡之外，還可以幫爸媽辦理自動通關註冊，以後持護照嗶嗶12秒即可完成通關，現場還有大、小移民官合影相見歡，活動趣味橫生。

父親來自美國的新住民二代雙胞胎莎拉(Sarah)跟漢娜(Hannah)打扮俏麗，是現場的人氣王，雖然才6歲，外型活潑可愛已是服飾廣告的寵兒，也曾拍過桂格成長奶粉廣告，她們一出現就引起眾人驚呼「卡哇伊」

移民署長邱豐光表示，移民署工作多元，移民官具備語言的優勢，近年無論擔任外派秘書、新住民輔導、機場港口查驗或非法移工查緝等，表現都相當亮眼。希望透過這次參訪活動，讓小朋友認識工作內容，未來職場多一項選擇，同時也培養世界觀及跨國移動視野，與國際接軌，厚植下一代競爭力。

為了與各國交流，移民特考設置外國文科目(含英文、日文、西班牙文、法文、韓文、葡萄牙文、越南文、泰文、印尼文、德文、俄文），目前為止已招收7屆移民官合計880人，歡迎新住民二代及國人踴躍報考，在未來生活及職場中運用語言優勢，讓臺灣走向世界。