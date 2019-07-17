《時代》選出25位網上最具影響力人物　香港示威民眾上榜

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國《時代》雜誌（TIME）昨（16）日選出25位網路上最具影響力的人物。其中，香港示威民眾（Hong Kong Protesters）作為一個非特指人物的集合，也榮登上榜。

《時代》指出，這場保衛香港自由之戰中，並沒有一個特定的主腦人物或組織策劃或領導（leaderless）整個運動，不過示威民眾們利用網路，透過連登論壇、Telegram群組等，自發且有序地組織起一場又一場的反送中遊行、走訪各國領事館、甚至是包圍警察總部等。

一名接受訪問的Telegram群組管理人認為，透過連登熱門話題出現在首頁的機制，加上Telegram投票及廣播等功能，網路讓整個運動實現了「直接民主」。抗議的過程中，受到大家讚同的策略提案會被推上首頁，投票可以即時反應在場眾人的意願，廣播則可以協調為數龐大的民眾的活動，隨時變更策略、反應突發事件、行動升級或是撤退等。

「我們相信人民的力量，因為當我們集思廣益（collection of minds）時，一定能做出比只有一小搓學生或政治領袖還要更好的決定。」受訪者向《時代》表示。

今年是《時代》雜誌第五年，透過候選人物在社交媒體上的活躍及推動世界新聞能力等，整體評估後選出25位網上最具影響力人物，不分排名。今年同樣上榜的還有美國總統川普、英國哈里王子與梅根、防彈少年團等。另外，與香港示威民眾同樣是非特指人物集合的，還有由瑞典女孩格蕾塔桑伯格（Greta Thunberg）帶頭發起的氣候議題罷課學生（The School Strikers）。