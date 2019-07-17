野生動物稽查全國大執法 查獲象牙產製品及獸鋏

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）農委會林務局協調全國各縣市政府及警政署保安警察第七總隊，自7月1日起，在台北與高雄兩地進行為期兩週的野生動物違稽查行動，鎖定非法商業獵捕、販賣及陳列等行徑，違著依法進行裁罰。

林務局表示，農委會於2019年1月9日公告修正「陸域保育類野生動物名錄」，新增台灣朱雀等數種本土動物為保育類野生動物，並調整山羌、台灣獼猴及眼鏡蛇等物種保育等級為一般類。

此外，非法獸鋏的製造與販售也一直為社會大眾所關注。因此，這次全國性稽查以野生動物非法商業獵捕、買賣，及動物保護法已明文禁止製造、販賣之獸鋏為重點項目。

兩週來合計動員1,474稽查人次，共查訪447家山產、農具及五金行等店家，其中台北市動物保護處查獲保育類象牙產製品3件，其市價約34萬元。另於台北及高雄，共查獲20具非法販售之獸鋏，違法案件都將依野生動物保育法及動物保護法移送法辦並依法開罰。

林務局還說，依野生動物保育法相關規定，非基於緊急重大農害或原住民傳統祭儀，以獸鋏獵捕保育類野生動物，最重可處6個月以上5年以下有期徒刑，併科新台幣20萬元以上、100萬元以下罰金。

林務局每年至少投入11萬人次進行山林巡護，執行拆除違法獸鋏等獵具，拆除獵具數量自2011年高峰的3,099件，到2018年已降低至299件。因獸鋏對野生動物具有高度傷害性，且易造成非目標野生動物斷肢或死亡，動物保護法已明文禁止獸鋏製造、販售、輸出入。

照片來源：林務局提供

照片來源：林務局提供