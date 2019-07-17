全球汽車銷售數量　2019年上半年下滑6.6%

（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合外電報導）全球新汽車銷售量在2019年前6個月下跌了6.6%。法國「雷諾集團(groupe Renault )」與「寶獅雪鐵龍集團(PSA groupe)」15日與16日分別公布了上半年的銷售數字，雷諾6.7%、PSA 15.7%，和2018年同期相比皆出現衰退現象。

綜合法媒「世界郵報(Le Monde)」報導，法國雷諾集團2019年上半年在全球銷售了約194萬輛汽車，和2018年同期的200萬輛相比，下降了6.7%。寶獅雪鐵龍集團旗下品牌(Peugeot, Citroën, DS, Opel Vauxhall)，自今年1月到6月間總共銷售了逾88.6萬輛汽車，和2018年同期的105萬輛車相比，下降了15.7%。

這一銷售數量的下降現象，與2008-2009年的全球金融危機時相當，顯示汽車市場正出現大規模衰退現象。據全球數據分析公司LMC Automotive，全球在2019年上半年，共銷售了超過4,500萬輛私家車與多功能輕型車，和2018年同期超過4,800萬輛相比，下降了6.6%。

10年來，中國崛起救了不少汽車製造業與零件業者，然而如今榮景不再。今年1月，中國市場首次登記的汽車數量達1,200萬輛台，而2018年同期卻有1,300萬輛，下降12.4%。在其他主要市場中，即使跌幅較小，成績亦不亮眼，西歐2.9%、美國2.1%。只有巴西和日本在2019年上半年表現較佳，其他地區則出現衰退現象。