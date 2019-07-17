奇葩！ 丹娜絲颱風結構鬆散　竟出現「分身」

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 第5號颱風「丹娜絲」（Danas，菲律賓命名，此名稱的意義是「經歷」。）目前為輕度颱風。氣象局表示，該颱風在季風低壓中發展，故颱風外圍風速較大，其暴風圈半徑，東北象限半徑約170公里，其他象限半徑約140公里，七級風暴風半徑平均約為150公里。由於颱風所處環境較為複雜，強度增強有限，路徑預報的不確定性亦較高。

氣象局說，到了今(17)日晚上，東半部雨勢變得明顯，預計明(18)日早上暴風圈碰到台東、屏東一帶陸地，明下午或晚上颱風中心也可能碰到台灣東北方陸地，預估週五(19日)下半天雨勢才趨緩。

不過，根據華視新聞報導，由於「丹娜絲」結構鬆散，16日在經過呂宋島時，受地形破壞，中、高層的雲跑到呂宋島西側，但颱風中心和低層的雲還留在東側。氣象局指出，當地環境是較大的低壓帶，呂宋島西側的雲系會獨立發展。如果增強，明(18)日可能會形成一個新的熱帶性低氣壓，至於是否形成下一個颱風還要再評估(如上圖)。

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天氣風險 WeatherRisk臉書今(17)日上午10時po文指出，由於颱風結構差，丹娜絲颱風帶來的影響，可說是「雨的影響遠大於風」。週四(18日)東半部、週五六(19與20日)南部，都應留意大量累積降雨。北部影響相對小。

Po文也指出，呂宋島西方另有低壓環流成形，不排除進一步發展，並牽動丹娜絲颱風路徑，今(17)日需密切觀察，預報也還有較大變化空間。

中國中央氣象局也觀測到此「雙胞胎」現象，預測「丹娜絲」可能於19日白天在浙閩一帶沿海登陸（熱帶風暴級）。並且認為丹娜絲太弱，導致無法像一個正常颱風那樣呼風喚雨，不過光是發展過程就充滿波折，給氣象預報員帶來不少麻煩，也算是奇葩一枚！