暑假出遊當心 港、日爆發手足口病

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）手足口病是常見於兒童的疾病，對於幼兒來說容易引發腦炎等嚴重併發症，國人最愛的香港和日本近來也紛紛爆發疫情，日本境內光是7月初患者人數破3萬人，創10年來最大流行規模。

中央社報導，日本境內手足口病有擴大流行趨勢，7月1日至7日間，日本全國約3000家有小兒科醫療機關的通報病例顯示，手足口病患者有3萬1065人，是10年來流行規模最大的一次。

主要疫區以中部居多，包含福井縣31.13人、石川縣26.76人、香川縣17.11人、三重縣17.05人、滋賀縣16.41人等。日本國立感染症研究所研判，今後1到2週內，手足口病的流行可能達到高峰。

此外，香港5月起也陸初傳出疫情，光是5月前兩週就爆發16起幼稚園群聚感染事件，年齡皆介乎2至6歲。香港衛生署衞生防護中心本（7）月15日也發出提醒，據最新監測數據顯示，手足口病活躍程度正處於高水平。

「手足口病」好發於兒童，通常由腸病毒如柯薩奇病毒和腸病毒71型引起。腸病毒71型引致的手足口病備受關注，是因為它較有可能引致嚴重併發症（如病毒性腦膜炎、腦炎及類小兒麻痺症癱瘓等），甚至死亡。

症狀包含發燒、食慾不振、疲倦和喉嚨痛；發燒1至2天後，口腔可能長出水泡，起先為細小的紅點，慢慢形成潰瘍，特別是舌頭、牙肉以及口腔的兩腮內側。另外，手掌及腳掌，甚至臀部等部位也可能出現帶有小水疱的紅疹。

現今的醫學未有藥物治療手足口病，患者只能多喝水和休息，患者在病發第一個星期最具傳染性，而病毒可經由其糞便排放達數星期，因此應保持良好的個人及環境衞生。