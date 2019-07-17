（台灣英文新聞 / 林靜怡 綜合報導）「番石榴」為一年四季皆可品嚐且價格親民的國產水果，台灣主要品種為「珍珠」拔，不僅果皮光澤翠綠且果肉白晰脆口，且富含多種營養成分，卻因夏季果實生長速度快品質不穩定，農委會台中區農業改良場透過微生物製劑等友善栽培管理技術輔導農友，以生產優質的水果。

番石榴果實富含維他命C、礦物質及膳食纖維等成分，尤其維他命C含量為鮮食水果之冠。根據中興大學資料，番石榴的維他命C含量是蘋果的31.7倍、奇異果的4.8倍，總酚類化合物及抗氧化能力也比蘋果及奇異果優異。此外，彰化地區有農友自行選育西瓜拔等綠皮紅肉的番石榴品種，紅色的果肉富含類胡蘿蔔素及茄紅素營養成分。

項目 珍珠拔 蘋果 奇異果 維他命C (mg/100g) 217.4 6.9 44.9 抗氧化能力 (μmole/100g) 875.5 94.7 187.7 總酚類化合物 (mg/100g ) 1370.0 228.3 492.2

*資料來源：國立中興大學園藝學系植物營養分析實驗室

台中場分享，利用果園分區修剪及分批留果，可延長產期、維持樹勢、穩定供果品質。另加強疏果以增加葉果比，建議每枝留1-2果、每果14-16片葉，可提高果實品質。

此外，適時使用該場研發的木黴菌TCT768接種於菇菌類產生的堆肥製劑，則可降低根瘤線蟲的影響，提高番石榴果實生產品質，使營養成分完整表現。果實採收後，並應避免陽光直射、維持環境陰涼通風，可有效維持番石榴的新鮮度及避免營養流失。