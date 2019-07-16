洗錢防制法將屆2年 超額攜帶新台幣件數大幅降低

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）自2017年洗錢防制法修正以來，財政部表示，違法攜帶千萬以上案件自21件下降為0件，再犯案件更從49件下降為0件，已獲得具體成效。

財務部今（16）日發佈新聞稿，自2017年6月28日洗錢防制法新法上路2年以來，廣為宣導下，旅客或隨交通工具服務人員向海關申報件數92,209件，較修法前每月平均申報件數增加26.8%，可見已有效建立旅客對出入境申報洗錢防制物品概念。

另未申報或申報不實經查獲案件388件，較去年同期(232件)增加67.24%，查獲金額約新臺幣2億4千3百餘萬元；其中新臺幣現鈔案件，自修法前每年平均60件下降為47件，查獲違法攜帶千萬以上案件自21件下降為0件，再犯案件更從49件下降為0件，已獲得具體成效。

為因應我國於107年11月接受亞太防制洗錢組織（Asia/Pacific Group on Money Laundering, APG）第三輪相互評鑑，財政部關務署配合行政院洗錢防制辦公室期程，積極推行邊境洗錢防制政策，APG並於年6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告，確定達最佳之一般追蹤等級，該報告將於本年8月22日於澳洲坎培拉APG年會大會中，由各會員國提問及採認通過。