台灣勞工環境持續改善 工時條件優於美日韓

台灣勞工的工作環境持續改善，主計總處最新國情統計通報指出，因勞基法修正，台灣受僱者每週經常工時達50小時以上的工時過長比率連續兩年大幅縮減，維持5.9%，勞工工時條件優於美日韓。

主計總處指出，台灣自105年元旦起，勞工法定正常工時由每2週不得超過84小時，縮短為每週40小時，同年12月21日再修正勞動基準法部分條文，進一步落實勞工「週休二日」，保障勞工權益，有助於縮短工時過長比率。

主計總處資料顯示，台灣受僱者每週經常工時達50小時以上的工時過長比率連續兩年大幅縮減，107年與106年相同，維持5.9%，是97年以來的低點。

若觀察106年台灣與經濟合作暨發展組織（OECD）會員國及其夥伴國的受僱者工時過長比率，也可發現，台灣工時過長比率5.9%，仍略高於OECD中位數5.5%，與OECD會員國及其夥伴國比較，在41國當中排名第22名。

不過台灣工時過長比率5.9%，仍比美國11.1%要低，且遠低於亞鄰的日本（17.9%）及南韓（25.2%）。

主計總處表示，整體而言，106年工時過長比率以俄羅斯0.1%最低，瑞士及荷蘭居次，均為0.4%，土耳其32.6%最高；各國高低差異明顯，主因受產業結構、勞動市場特性、相關法規及家庭政策措施等影響所致。