台北王朝大酒店 自助餐四人同行一人免費

父親節即將到來，想好送爸爸什麼禮物嗎？台北王朝大酒店今年推出「最棒的父親節禮物」專案優惠，不論想請爸爸吃中式或西式大餐，還是送給爸爸超好吃的手工蛋糕，台北王朝大酒店一次滿足你！

台北王朝大酒店旗下自助餐廳SUNNY BUFFET從8月8月至8月11日推出四人同行一人免費優惠，加上今年的夏季主題「夏酒菜」，由主廚鄔仲利打造一系列以酒入菜料理，包括「火焰干貝」、「白酒香橙紙包鮭魚」及「酒香麻油鮮蚵」等經典菜色全部輪番上陣。現場還有啤酒、紅酒及白酒無限暢飲，用美食配美酒讓爸爸感受你的心意。服務專線02-2719-8399#3310, 3311

向來以江浙、台式及粵式料理聞名的中餐廳玉蘭軒，今年推出全新菜單，主打主廚推薦十大超人氣必吃料理，包括「廣式片鴨二吃」或「北京片鴨二吃」、「重慶辣烤魚」、「砂鍋魚頭」及「香根辣牛肉」等招牌料理，從8月1日至8月11日推出單點料理88折優惠活動，還有價值2,088元的父親節套餐買一送一活動，經典中式佳餚絕對能滿足喜愛中式料理的爸爸們。服務專線02-2719-8399#3366

除了西式自助餐、中式料理之外，你也可以挑選一款由主廚精心設計的純手工蛋糕，在父親節的感恩時刻，用美味蛋糕謝謝爸爸平時的照顧。咖啡廳SUNNY CAFE從8月1日至8月11日，推出現場6吋、8吋蛋糕一律88折優惠，原價600元的6吋蛋糕只要528元、8吋蛋糕也只要792元。服務專線02-2719-8399#3050