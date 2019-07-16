〈時評〉泛藍歸隊 民進黨面臨韓式戰法

國民黨總統初選結果出爐，毫無意外由高雄市長韓國瑜正式取得大選門票，但較令人驚訝的是，韓國瑜竟然以壓倒性的勝利贏過前鴻海董事長郭台銘，這背後透露訊息是泛藍選民已逐漸歸隊，更重要是韓式戰法更將帶給民進黨無比壓力。

國民黨初選民調展開後，根據坊間各單位的民調，以及幾位參選人的表現，幾乎可推論得知韓國瑜確定能勝出，只是勝出幅度多少，特別是郭台銘的支持度，攸關是否脫黨參選、會不會衝擊到韓國瑜選情的關鍵。

但令人訝異的是，從國民黨初選民調的結果，韓國瑜一個人拿下大約四成五的支持度。郭台銘和朱立倫相加後，才能和韓國瑜抗衡，這樣的結果，雖然和綠營支持者發動特定支持韓國瑜有關，但重點是郭台銘的支持度遠不如預期。

雖然到了選舉後段，以及民調進行的最後關頭，郭台銘拋出各種議題，已顯示他病急亂投醫、選情不被看好，但支持度卻比昔日調查還低上許多，其背後的關鍵仍是藍營支持者的意向。

泛藍陣營中，韓國瑜是正統藍出身，郭台銘的藍軍色彩較不濃厚，到了最後選舉關頭，藍營支持陸續歸隊，選擇深藍的韓國瑜，並且加以動員拉票，這些都讓郭台銘顯得吃力不討好。

因此，可以預期在正式選戰對決時，這些期待能拉下蔡英文總統的泛藍陣營與支持度，凝聚力肯定將會更強，拉票力道也會隨之加大。

另方面，從去年高雄市長選舉，到國民黨總統初選，韓式戰法已經慢慢成形，就是動用空軍轟炸，再搭配陸軍掃蕩，然後確保最後戰果。這種動員形態，意即先搶攻網路聲量，一方面塑造對自己有利的氛圍，一方面是圍剿對自己不利的言論。

隨後，再化虛為實，透過大量的組織動員，讓支持者參加支持韓國瑜的特定造勢活動，壯大聲勢，對敵人造成壓制後，取得領先地位，接下來就是避免犯錯，力守原本戰場與戰果。

這種空陸分進合擊的作戰方法，其實原本是民進黨最壇長的兵法，但如今不論是網路的發聲地位，或是實體的造勢活動，都被迫要與韓國瑜拚場，將會耗去不少資源與戰力，甚至是被韓國瑜困住。這對民進黨和蔡英文來說，明年總統大選肯定是一場硬仗。