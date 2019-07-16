土地銀行辦理「公司治理與企業誠信研討會」隆重登場

臺灣土地銀行股份有限公司主辦「公司治理與企業誠信研討會」 7月16日在臺北市財團法人張榮發基金會國際會議中心登場，來自臺灣土地銀行台北及桃竹苗地區分行代表與業務往來企業戶齊聚一堂。由臺灣土地銀行黃董事長伯川、財政部阮常務次長清華、法務部陳政務次長明堂、金融監督管理委員會黃副主委天牧於活動開場致詞，希望藉由公私部門與專家學者的與談討論，探討公司治理與企業誠信相關議題，促使私部門能夠重視企業反貪腐及建立良善的公司治理，營造誠信經營環境，推動企業誠信治理為目標。

臺灣土地銀行係肩負配合政府政策之公營行庫，從上游土地貸款、中游建築融資、土地信託，帶動建築業融資、不動產證券化及民眾房屋貸款、個人理財等，提供完整的「不動產一條龍」金融服務。近年來，亦積極配合政府政策，辦理勞工紓困貸款、以房養老貸款及中小企業融資，已建立優良企業形象。今為落實企業社會責任及行銷該行優質公司治理文化，爰於財政部指導下，籌辦「公司治理與企業誠信研討會」，期望透過本次研討會積極提升公司治理成效，帶動企業各界將誠信治理之理念內化為經營準則。

本研討會上午先由交通大學科技法律學院榮譽講座林志潔教授以「金融業公司治理與展望」為題發表專題演講，下午二場次的觀點交鋒，則分別由臺灣透明組織徐仁輝理事長及林志潔教授分別主持，邀請財政部國庫署蕭家旗署長、金管會銀行局邱淑貞局長、金管會銀行局黃光熙副局長、法務部廉政署陳榮周副署長、明日科技法律事務所王琍瑩律師、土地銀行梁美玉法遵長、土地銀行國外部程佩瑜經理、土地銀行資訊處畢海珊處長等人，分別就「從反洗錢法制及監理裁罰案例談公司治理」、「公司治理藍圖下的法令遵循與誠信原則」、「有效發揮董事職能，促進股東權益」、「企業跨國貿易使用金融服務衍生之風險」、「金融科技與監理沙盒之發展與趨勢」等五項議題，進行與談討論，希望藉由產官學界進行意見交流，使與會來賓及企業各界之經營管理階層，都能更深入瞭解公司治理及誠信經營之重要性。