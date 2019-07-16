外媒：達賴喇嘛6年後將決定是否轉世　不會由中國決定

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 西藏精神領袖達賴喇嘛辦公室週一(15日)強調，達賴喇嘛將自己決定是否轉世，這個權力不會、也不應落入中國政府手中。

《美國之音》今(16)日報導，日前中國西藏自治區黨委宣傳部常務副部長王能生，對印度媒體記者表示，依照兩百多年來的歷史，達賴喇嘛的轉世，必須得到北京認證，並且必須在中國境內轉世。

不過達賴喇嘛辦公室週一(15日)強調，達賴喇嘛尊者將在90歲的時候決定是否轉世，這個權力是他的個人權力，永遠不會落入中國政府手中。他的辦公室也表示，目前不確定轉世制度是否將繼續下去。

《美國之音》指出，達賴喇嘛7月初在84歲生日之際接受印度記者的專訪時曾說，

「我想要非常明確地指出，這一世達賴喇嘛的轉世或重生決定權，絕對不會落入中國的手中。因為這一世達賴喇嘛，是在緊迫的狀況下離開自己的國家」。 「十四世達賴喇嘛因為特定的目的而離開西藏，那麼下一世達賴喇嘛也自然會出現在那個區域，而不是在中國控制的地區。」

總部設在北京的中國藏學研究中心負責人紮洛指出，印度如果拒絕接受下一世達賴喇嘛出現在中國，則中印雙邊關係有可能會受到影響。

《美國之音》引述國際聲援西藏運動說：「作為藏傳佛教的精神領袖，達賴喇嘛是唯一有權決定是否轉世的人......任何出於政治目的選出的個人都不該得到承認，這包括中國可能選出的繼任者。」

美國聯邦參議院外交關係委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），也曾在今(2019)年四月的一次國會聽證會上明白表示：「美國永遠不會承認中國政府選出的達賴喇嘛」。

賈德納說「達賴喇嘛尊者有他的想法。美國將尊重他的選擇」。

上週六(7月6日)是達賴喇嘛84歲生日。他在尼泊爾的信眾，原本希望在首都加德滿都為他舉辦生日慶祝活動，但是尼泊爾的共產黨政府以安全考量為由，拒絕他們為達賴喇嘛舉辦公開慶生活動的申請。

《美國之音》7月7日引述消息來源報導，尼泊爾政府不准藏人為達賴喇嘛慶生，是因為擔心「滲透者」可能帶來麻煩。加德滿都一名官員說慶生活動「可能會帶來法治的問題，因為滲透者可能組織示威活動或試圖自焚」。

中國把達賴喇嘛視為危險分裂分子。在1959年反抗漢人(中國)統治的起義失敗後，數以千計的西藏難民越境逃到尼泊爾，另有人經尼泊爾，前往達賴喇嘛的居住地印度。目前有大約兩萬名藏人住在尼泊爾。

尼泊爾官方認為西藏是中國的一部分，過去也曾對流亡藏人的聚會實行嚴格限制，並且不允許公開慶祝達賴喇嘛的生日。當局說，他們擔心這種活動會升級成反中國示威。

7月6日當天印度達蘭薩拉的流亡藏人，曾舉辦活動為達賴喇嘛慶祝84歲壽誕(如下圖)，不過達賴本人並未現身。

(圖/美聯社)