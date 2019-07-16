臺灣企銀力挺青年充實能量，提升國際視野贊助青年領袖FamilyTABLE高峰會

為增強臺灣學生國際視野、分享成長家庭文化、 推動餐桌文化價值及增加外語表達能力，臺灣企銀特別贊助達人女中辦理青年領袖FamilyTABLE高峰會系列活動，於7月15 日熱鬧展開，邀請多達24國青年領袖及基北區高國中學生共同參與，活動內容包括教育共融、全球和平、楷模青年、前瞻領航之 FamilyTABLE家庭餐桌文化高峰會、參訪活動及飲食文化與居住文化交流觀摩。

「家」是社會構成之基石，餐桌則是家人間重要的交流平台，透過「 餐桌文化」五項重要價值－對話、接納、祝福、傾聽及共融，讓家庭的價值深入社會的基層。FamilyTABL E活動有來自不同國家、地區的青年領袖充份分享自身文化及家庭價值，提供臺灣的學生們重新思考及認真看待與家人的關係， 交流彼此想法，並強化建立英語為第二官方語言的具體作為，進一步與國際接軌，提升國際觀及創新思維， 展現青年領袖迎向未來的能量，藉由活動的分享和延展人脈，培養孕育未來領袖。

青年是國家的希望，也是臺灣企銀最關心的族群之一， 現今青年學子為追求拓展視野，培養具備跨文化的溝通力、適應力、專業力及實踐力等目標，不斷努力提升自我價值， 臺灣企銀為全國唯一中小企業專業銀行，除充分發揮中小企業專業銀行的功能，支援在地企業深根發展，繁榮在地經濟， 提供多元與完整的服務，為了嘉惠青年，臺灣企銀幫助青年學子出國圓夢亦不遺餘力，獨家與教育部共同合作的「 青年海外生活體驗專案貸款」，協助青年學子取得國外自助旅行、遊學及度假打工所需資金的信用貸款，辦理績效卓越。

未來臺灣企銀將發揮金融機構社會價值與使命， 協助更多青年走向國際，迎向未來，為國內產業及經濟結構轉型注入新動力，再創臺灣經濟奇蹟與榮耀。