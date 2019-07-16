CES 2019台灣取得佳績　科技部準備明年再拚62億商機

（台灣英文新聞／高梓根 綜合報導）科技部今（16）日召開記者會宣布，自即日起至8月15日止，展開招募國家代表隊伍，由去年的44間新創擴大為招收80間新創，準備第三度參加美國消費電子展（CES 2020），拚2億美元（約62億新台幣）商機。

科技部次長許有進表示，今年台灣以TTA（Taiwan Tech Arena）的品牌，由科技部帶領共44間科技新創參加年初的CES 2019，獲得佳績。一共8間新創獲得CES不同領域的獎項，表現亮眼，僅次於法國，各項訂單投資商機總和更達55億新台幣，是台灣創新實力的最佳證明。

有了前兩年的經驗及成績，科技部已經磨拳擦掌，準備招收明年的參展團隊，於明年一月再戰CES 2020，訂單商機上看62億新台幣。

許有進說明，此次隊伍選拔將分成中央及地方兩部分，由全台各地政府推舉在地的40組新創團隊，加上全國性徵案選出的40組團隊，共組國家代表隊。而不論是全國徵案或地方推薦，應徵團隊都必須經過嚴格的篩選，包含CES官方的資格認證、國內的創投公司的評審等，才能獲得代表國家參展的資格。

科技部將於9月16日公布80個新創團隊的名單，並會邀請美國矽谷的業師群，提供一連串的培訓、團隊行銷及意見交流，訓練新創團隊在CES 2020上能向評審團、潛在顧客或投資人，更有效地表現出自己的優點，期盼藉此創造更大的合作及投資機會，將台灣的科創實力推向國際。