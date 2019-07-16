Amazon歐美物流中心工人　群起在會員日Prime Day罷工

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）電商龍頭亞馬遜（Amazon）於昨（15）日開始一年一度的會員折扣日（Prime Day）。然而，Amazon在歐美各地的物流中心的工人卻選在這時發起罷工，希望大眾注意到Amazon提供的工作環境及待遇。

Prime Day是Amazon向Prime會員祭出多項商品超低價優惠，並保證24小時內送到府上的活動，年年都創下銷售記錄新高。今年Amazon甚至將Prime Day拉長成36小時，以刺激買氣。

然而，大量的訂單也給物流中心的員工帶來莫大的工作量。根據BBC採訪報導，亞馬遜明尼蘇達物流中心的一位提貨工人表示，他們被要求每天得工作10個小時，且每8秒鐘就得找到一項貨物並送上運輸帶。他認為Amazon對員工效率的要求，早已超過人體身心上能夠負荷的程度。

根據外媒《商業內幕》（Business Insider）報導，在德國、英國、西班牙以及波蘭的物流中心都爆發罷工，而美國本土的明尼蘇達、紐約、西雅圖、舊金山等處的物流中心工人也響應罷工。各地罷工規模及時間長短不一，明尼蘇達廠決定僅在最繁忙的時間罷工6小時，德國、西班牙等廠則預計罷工整整兩日，波蘭廠甚至宣布無限期罷工。

Amazon發言人則回應，比起同行Amazon已經提供相當不錯的待遇及安全的作業環境，並認為是包含工會及Amazon的批評者等有心人士，企圖利用Prime Day散播不實資訊來達成他們的利益。