快訊！蝙蝠俠反派愛爾蘭男星辭世　享年47歲

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)「蝙蝠俠:開戰時刻」出演反派的愛爾蘭男星卡爾希爾斯逝世消息已被證實,享年47歲。

中時報導,卡爾希爾斯臨終前還在趕拍影集《Fair City》,他也曾兩度受到有「愛爾蘭奧斯卡」之稱的愛爾蘭影視學院電視頒獎典禮提名的最佳男主角獎。

噓!新聞提及,據「Daily Mail」報導,他臨終前仍在趕拍愛爾蘭劇集「Fair City」,期間就因身體狀況不太好,不斷昏睡,走路還得靠拐杖支撐,身體也出現劇痛,雖然劇組有關切但沒人伸出援手,沒想到竟在睡夢中離世。

他的代表作則有《浴血黑幫》 、《都鐸王朝》、《Fair City 》等,其中,Fair City 劇組也於Twitter 上表示哀悼。

From our @RTEFairCity colleagues: "Joining Fair City in 2014, Karl Shiels made his mark immediately playing the formidable Robbie Quinn and always brought such warmth, talent and humor to Carrigstown."

Gone too soon. Thank you for everything, Karl. Rest in Peace. pic.twitter.com/vkcFJeGO6D