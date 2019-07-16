現在年輕人都在想什麼？ 調查：4成3計畫出國唸書

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）全球知名線上訂房網站日前針對1995年後出生的「Z世代」進行調查，發現台灣高達4成3的人計劃未來前往異國讀書或生活，高出全球數據3成之多，顯現台灣Z世代對國外生活的嚮往更甚全球。

「Z世代」意指1996年至2010年間出生的人。全球線上訂房網站Booking.com針對全球 29 個市場 近 22,000 位受訪者進行調查，調查發現「旅行」在台灣Z世代生命中扮演重要角色，高達5成7的台灣Z世代已擬好夢想旅遊清單，更有43%的人計畫未來前往異國生活。

具有大膽敢冒險、樂於透過旅遊學習新事物的台灣「Z世代」，5成9認為國內旅行也可以更多探索、認識自己，旅行地以台北(47%)、台中(44%)、高雄(41%)最受台灣Z世代的歡迎。

近5成(44%)的台灣Z世代偏好獨自旅行，大幅高出全球Z世代的平均數據18%，顯示台灣 Z 世代對於「獨立高飛」的執著。

調查顯示，Z 世代在未來5年的理財規劃中，6成的人將「旅行與探索世界」排在第一順位，依序則分別為存購屋頭期款(55%)、專業培訓(59%)。有趣的是，追求物質，購買名牌服飾(32%)與新科技產品(24%)則被排在最後。