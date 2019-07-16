金馬四導首看經典台語片　當代時事入劇情片

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）金馬電影學院新銳導演透過「時光台灣」計畫，藉用經典台語電影素材，結合當代時事注入新觀點創作劇情短片，其中多部電影都是新銳導演第一次接觸。

「時光台灣」拍攝計畫由國家電影中心與公共電視於去年啟動，運用五千多筆台灣過去的檔案影像素材，以新世代觀點與歷史對話，獲廣大迴響。今年，四位金馬電影學院新銳導演結合60年代台語片重新拍攝劇情短片，帶來嶄新的故事。

國家電影中心執行長陳斌全表示，「時光台灣」系列短片以國影中心修復電影及新聞資料等影像為發想主體，希望藉由新觀點、新影像語言詮釋檔案影片，活化並推廣國影中心典藏影片之重要歷史意義。

陳斌全說明，去（2018）年邀請包括沈可尚、侯季然、姜秀瓊等14位中青世代導演創作13部短片，在台灣國際紀錄片影展首映、公視平台播映後獲得熱烈迴響，受邀至世界各影展放映，其中，紀錄片《虎父的妞妞未而立》更入圍全球最大短片影展「德國奧柏豪森國際短片電影節」。

今（2019）年國影中心再度與公視共同企劃製作，並特別與金馬電影學院合作，邀請2018年學員中四位平均三十歲的新世代導演，林世菁、林亞佑、梁秀紅與陳定寧，根據經典台語片素材發想創作劇情短片。

其中，年輕導演都是首次看這些影片，包括張英導演的《大俠梅花鹿》與《天字第一號》，林摶秋導演的《丈夫的秘密》、以及辛奇導演《燒肉粽》、《三八新娘憨女婿》等，他們將結合現今時下社會議題，從不同角度切入與剪輯應用。

此外，延請去年獲得金馬獎特別貢獻獎、同時也是金馬電影學院學務長的廖慶松擔任監製，這四部短片每部片長皆不超過30分鐘，採劇情片形式，預計將於金馬影展發表首映，並於公共電視頻道播出。