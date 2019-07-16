氣候變遷恐成中國擴張工具 澳最高將領示警

澳洲國防軍司令康貝爾（Angus Campbell）近日利用閉門演說機會提出警告，暗示中國可能趁著氣候變遷，奪占太平洋廢棄島嶼。

澳洲「金融評論報」（Financial Review）今天報導，康貝爾在先前未經披露的演說中表示，原本就是兵家必爭的南海，現在恐因不斷變遷的氣候更趨緊張。康貝爾的演說並未點名中國，僅表示，若較小的島嶼因海平面上升而遭棄置，就可能替領土擴張開路。

知情人士透露，康貝爾在這場僅限邀請參與的閉門論壇表示：「他們（太平洋島國）呼籲世界其他國家採取更具雄心和決定性的行動…他們要我們有更多作為。」

身為澳洲最高將領的康貝爾發表這場演說，可能讓打擊氣候變遷行動不彰的莫里森政府難逃批評。

澳洲總理莫里森形容太平洋是「我們的地盤」（our patch），並把太平洋列為外交政策優先要務，但儘管太平洋國家領袖一再重申，在海平面上升、天災益趨頻繁的情況下，各國必須更加緊合作對抗氣候變遷，莫里森對於與他國合作一事卻始終小心翼翼。

與此同時，中國尋求透過國家貸款、對基礎建設的更大幅支出以及更多海軍駐軍提高在太平洋的影響力。

康貝爾在這場氣候變遷與國安論壇中說：「如果其他國家看到奪占無人居住空間的機會，就可能把新的緊張帶進我們的區域。」

他說：「如果預測正確，（氣候變遷）將對全球安全帶來種種嚴重後果，對澳洲國防軍（Australian Defence Force）亦然。」

「氣候變遷會影響我國和太平洋鄰國的長遠關係。」

這場論壇是由區域安全研究所（Institute for Regional Security）在6月中旬主辦，康貝爾當時對40位國安議題相關的中階管理者發表演說。

了解康貝爾的人士透露，康貝爾在閉門會議中的發言常深具啟發性，目的是讓與會者對相關議題有更廣泛且更創造力的思考。