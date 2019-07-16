勞動部多語界面正式上線 移工轉換雇主更Easy

（台灣英文新聞/ 文化組 綜合報導）為使外籍移工了解申請雇主轉換及工作案件受理等事宜，勞動部建置的「移工轉換雇主專區」，搭配多國語言界面， 7月15日起正式上線使用，移工可透過網站查詢轉換雇主或工作申請案的辦理情形，以及有意接續聘僱的新雇主相關資訊，轉換上更便利。

勞動部昨（15）日發佈新聞稿，移工若遇有不可歸責的事由，例如被看護者往生或移民、雇主關廠、歇業或人身侵害等情事，移工除了可以透過三方或雙方合意轉換到新雇主處工作外，勞動部建置的移工轉換雇主資訊專區，使移工得以順利轉換至新雇主處工作，該系統上線至今，整體協助移工成功轉換雇主的比率已達9成以上。

勞動部表示，考量移工如果欲自行上網查詢轉換雇主資訊，因轉換雇主系統僅提供中文界面，不諳中文的移工無法即時查詢轉換雇主或工作申請案相關資訊。

勞動部自7月15日起，將轉換雇主系統增加英文、印尼文、越南文及泰文等4國語言的使用界面，移工可至「跨國勞動力權益維護資訊網站」，依其母國語言別點選進入該網頁的「移工轉換雇主專區)，於護照號碼欄位輸入移工的護照號碼，即可查詢自身轉出案件辦理資訊為「公告中」、「已下架」或「未登錄」等狀態。

移工亦可查詢有意接續聘僱的新雇主公告資訊，以利隨時掌握最新轉換資訊，順利在臺轉換工作。