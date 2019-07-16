〈時評〉詐貸頻傳 公營行庫現內控問題？

潤寅詐貸案越演烈，公股行庫受創嚴重，財政部長蘇建榮急邀九大行庫董總開會，要求各大行庫針對潤寅案，在本月底前，提出檢討報告。他表示，未來將針對事前審查、事後貸款、KYC、照會機制等四大面向來預防。

蘇建榮的亡牢補牢措施，真能達到防弊的效果嗎？答案當然是否定的。

回憶二年前，慶富獵雷艦弊案，當時包括第一銀行、合庫、華南、台銀、土銀、彰銀、農業金庫、中國輸出入銀行等，共計被詐貸205億元。慶富案令人拍案叫絕，一個資本額才5億元的小公司，就可以把公營行庫耍得團團轉，一銀竟然然撥付了154億元給慶富，其他的行庫也一樣，大把鈔票就這樣進了慶富口袋中。

這次潤寅案如出一轍，只是劇本改編，主角換人。潤寅只是一家資本額3億元的小公司，竟然可以從行庫中，搬出近百億元的資金，實在令人不可思議。兩年之間，公營行庫接連發生兩起荒唐的詐貸案，兩案劇情截然不同，請問蘇部長，以後類此詐貸案，還會循過去一樣的模式進行嗎？答案是絕對不可能，必然會有新的模式誕生。那麼，蘇部長的指示，又怎麼防患未然呢？

說穿了，蘇部長四大預防的面向，根本是銀行平時徴信調查就在做的業務，並無新意。

不過，值得警惕的是，這兩起詐貸案有共通之處，那就是犯案的當事人，都是八面玲瓏，平時遊走於政商界之中，其中慶富案的主角陳慶男、陳偉志父子，出入總統府如入無人之境，而且還備受禮遇。潤寅案的主角楊文虎、王音之夫婦一樣，政商關係良好，才能從銀行搬走近百億元的資金，如果沒有人護航，有可能嗎？

一名銀行界人士透露，其實全案在今年初，就有許多不尋常的癥兆顯現，例如，潤寅以應收帳款融資，向銀行借款，應由潤寅客戶負責還款，結果卻是由潤寅親自到銀行還款，這些不尋常的跡象，難道行庫人員渾然無知？還是背後有人施壓，讓他們有違常例作業？值得深入探究。

另一位公營行庫經理坦率指出，由於公營行厙董事長、總經理都是政治酬庸，甚至連董事、獨立董事，也都是政商關係良好，才能出任。如此一來，政界黑手，甚至民意代表，都很容易染指公營行庫的人事、經費，甚至連考績、升遷，都有人關說。他表示，這幾年各種贊助案、捐款案，或安揷人事問題，更是多到令人厭惡。至於貸款的關說案，更是屢見不鮮。

面對潤寅案如雪球越滾大，公庫及投資人受損嚴重，財政部、金管會、監察院，乃至於檢調都應該徹查，幕後黑手及失職的政務官，或公營行庫高層人員的責任，以昭炯戒，並還給國人一個公道。

同時，公營行庫不應該再成為政客們酬庸私人、或競選的工具，還給公營行庫一個乾淨的專業經營空間，應該是國人基本的要求。