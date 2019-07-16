美國務院主辦宗教自由會議　台灣再度獲邀

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）台灣今年再度受邀參與由美國國務院舉辦的「促進宗教自由部長級會議」，外交部表示，這顯示我國推動宗教自由的價值理念及積極作為獲得肯定。

第二屆促進宗教自由部長級會議（Ministerial to Advance Religious Freedom forum）將於年7月16日至18日在華府舉行，由國務卿龐培歐（Michael Pompeo）親自主持，我國駐美國代表高碩泰將與台灣首位宗教自由無任所大使布興·大立（Pusin Tali）聯袂出席，與國際與會人士交流，分享台灣保障宗教自由的經驗。

外交部今（16）日發布新聞稿表示，藉由本次再度與會，我國將與理念相近國家密切合作，共同捍衛自由及人權價值。

外交部指出，促進宗教自由是美國川普（Donald Trump）總統的外交優先項目，本年會議更將是全球歴來針對宗教自由議題所舉辦最大規模的活動，聚焦於「終止宗教暴力殘殺」，公民團體也將在場邊舉行交流活動，盼公民社會、宗教領袖及各國政府能共同合作、相互支持，以維護全球宗教及信仰自由。

根據總統府公報，總統蔡英文在3月間特聘台灣基督長老教會玉山神學院院長布興．大立為台灣宗教自由無任所大使，任期至2021年2月28日止。

外交部提及，台灣呼應去（2018）年7月第一屆部長級會議的訴求，在3月舉辦「印太地區保衛宗教自由公民對話」會議，是印太地區第一個舉辦宗教自由區域性會議的國家，當時美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）不僅親自來台與會，事後也曾多次公開表示肯定。