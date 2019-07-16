自費鋪路身後存款僅剩2千元　嘉義熱心公益水果攤老闆今告別式

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 嘉義縣布袋鎮鎮民李志榮，生前經營水果攤，他曾選上鎮民代表，但將賣水果所得與民代薪資，幾乎都用於購買瀝青修補道路坑洞，甚至還自費蓋候車亭。

李志榮7月1日不幸出車禍過世。綜合《自由》與中央社報導，他的弟弟、現任布袋鎮民代表李和芳整理遺物時，發現哥哥李志榮存摺內僅剩2000餘元，幾乎是兩袖清風，相當難過。

今(16)日上午9點，李志榮家人在過溝公園前為他舉辦告別式， 許多鄉親都到場觀禮，感念他對地方貢獻，場面哀戚。嘉義縣長翁章梁等地方政要，今都到場致哀。

現年57歲的李志榮並未娶妻生子，平時在布袋過溝建德宮前賣水果。熱心公益的他，總是開著一輛老貨車巡視鄉間，幫助里民大小事，包括除草、剪樹或清水溝，或是幫助弱勢民眾募款、辦理後事，以及爭取水利建設等。

他的弟弟李和芳表示，哥哥李志榮只要發現鄉間產業道路或巷弄路面有坑洞，常自掏腰包購買瀝青修補，因此，他賣水果所得和鎮民代表的薪資，幾乎都用在公共事務上。

《自由》引述李志榮生前受訪說，看到鄉下老人家騎單車或機車因坑洞摔倒受傷，非常不捨，因此不斷補路，只希望讓他們別再摔傷。記者曾問他到底花了多少錢買瀝青，他直說沒記帳︰「算不出來」。