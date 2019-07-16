美中貿易戰影響　中國第2季GDP增速緩　

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）受美中貿易戰影響，中國政府15日公布數據顯示，2019年第2季的國內生產毛額(GDP)成長率，從首季的6.4%降至6.2%，下挫了0.2%，創27年來最低增速。

國家統計局發言人毛盛勇接受外媒訪問時表示，今年上半年，在國內外形勢比較複雜的情況下，中國的經濟增長保持了總體平穩、穩中有進的發展態勢。

綜合法媒「世界郵報(Le Monde)」與其他外媒的報導，美國總統川普自2018年開始，持續譴責中國對其國家的貿易順差，因此對許多中國產品徵收懲罰性關稅。在與北京的會談失敗後，華盛頓今(2019)年5月決定將每年中國輸美價值約2,000億美元的商品，徵收25%的關稅。

就在上個(6)月，美國總統川普與中國國家主席習近平在日本大阪舉行的G20峰會會面後，美中貿易戰出現了休戰曙光。萬達（OANDA）高級市場分析師莫雅（Edward Moya）表示，美中貿易戰對中國經濟體產生了巨大的影響。雖然談判正努力取得重大進展，卻仍離中國經濟浪潮的低谷甚遠。

自上週起，美中代表已開始透過電話重啟談判，但未宣布是否會安排高層會議以打破僵局。在今年10月1日，中國即將舉辦建政70周年，澳盛銀行(ANZ)經濟學家Raymond Yeung表示，北京當局不會讓下一季度的GDP成長率跌到6%以下，人行會持續以定向寬鬆的方式振興經濟。