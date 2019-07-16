美國「重罰」FB達50億美元　FB股價反升？

（台灣英文新聞／高梓根 綜合外電報導）美國聯邦貿易委員會（FTC）於上週（12日）就去年劍橋分析公司濫用用戶個資一案，以裁罰50億美元（約1,550億新台幣）與Facebook達成和解，然而是日Facebook股價卻上漲1.8%。

過往一年，FTC針對Facebook將近8,700萬使用者個資隱私外洩一事進行調查，對Facebook祭出史上最高的罰款。過去記錄最高的罰款，是2012年裁罰Google的2,250萬美元（約7億新台幣），這次對Facebook的罰款直接刷新記錄200倍以上。

然而，此消息一出，Facebook的股價反而上漲1.8%。根據網路媒體《數位時代》分析，Facebook當日市值因此上漲逾100億美元，遠遠超過罰款金額。

事實上，Facebook早在今年四月發布財報時，就已經預期會遭開罰30到50億美元，並撥出一筆30億美元的預備金作為緩衝。加上Facebook上一季的營收是151億美元，淨營收是24.3億美元，FTC的裁罰對Facebook來說非但遊刃有餘，更是讓投資人如釋重負。

美國民主黨眾議員大衛．西西里尼（David Cicilline）諷刺「FTC提早五個月送Facebook聖誕禮物」，譏笑和解協議中的裁罰只不過是「手腕上輕拍一下（a slap on the wrist）」，對Facebook來說不痛不癢。

參議員理察．布魯蒙索（Richard Blumenthal）則稱「沒有任何理由可以樂觀地覺得Facebook會因為罰款改變現在的作法」，要求再召開國會聽證。

目前的和解協議尚未成定案，仍需要美國司法部覆核，不過《華爾街郵報》指出司法部很少會駁回FTC的決定。FTC及Facebook都拒絕對和解協議發表評論。

雖然Facebook看來是安然度過個資外洩事件了，但它仍舊受FTC的反托拉斯調查，且美國總統川普最近才透過Twitter打擊Facebook預計推行的加密貨幣Libra。顯然，未來對於Facebook的監督只會愈趨嚴格。