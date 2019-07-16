劉德華監製高成本「掃毒2」　首週全台票房破千萬

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）華仔、古天樂兩大男神新作「掃毒2」票房創佳績！首週未台北票房開出498萬的好成績，兩天全台已破千萬，影迷對緊湊精彩的劇情直呼過癮！

港片「掃毒2 天地對決」（以下簡稱掃毒2）集合兩大影帝男神劉德華與古天樂共同合作，劇組更大手筆以破千萬港幣（約3900萬台幣），花費5個月的時間打造1:1的香港地鐵站作為對決場面，加上華仔日前台來宣傳，首週未台北票房開出498萬的好成績，兩天已破千萬。

出任監製的劉德華上周已來台宣傳二天，讓電影氣勢更上層樓，除了影廳800張票50秒搶光，在西門町封街粉絲會，3000粉絲齊聚西門町，甚至手機藍芽都無法連上，讓很多西門町的戲院都驚呼「電影街已經十多年沒有那麼多人潮了！」

劉德華見到粉絲熱情又守秩序的狀況下，覺得感動又開心，直說會很快再到台灣會粉絲！

首周未台北票房開出498萬的票房佳績，打破今年華語電影的開票紀錄，原紀錄是《五月天人生無限公司》所創下的479萬的成績，上周六台北開出172萬的成績，也是香港電影繼《寒戰2》後，在台灣單天票房的最高紀錄。

另外，全台票房也在短短兩天內突破千萬，首周未全台票房也逼近1700萬，觀影人次達到69460人次，也創下今年華語電影首周觀影人次紀錄。

影迷對劇情都很投入，「劇情很緊張，我都忘了喝飲料」，飛車場面也讓人大呼過癮。對劉德華及古天樂兩大男神對手戲，也獲影迷支持，「劉德華從小混混演到金融鉅子，演什麼像什麼」，「兩人搭檔超讚，準備二刷」，「結局出乎意料，很過癮！」

該片已於12日上映，更多電影資訊，請上華映官方臉書粉絲團查詢。