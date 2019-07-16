【初選落敗】郭董：人生沒有後悔藥　幕僚爆：郭太曾馨瑩笑得燦爛

(台灣英文新聞/社會組 綜合報導) 鴻海創辦人郭台銘未能代表國民黨參選總統，最高興的莫過於太太曾馨瑩！今(16日)早郭辦幕僚接受廣播專訪時指出，昨(15)日初選結果公布後，郭台銘沒有半句惡言，而因為郭董參選一度「出國散心」的曾馨瑩則「笑得燦爛像朵花」。

昨(15)日深夜郭台銘臉書po文，發表參選感想，他說

很多人問，是否輸了初選會對參與政治後悔？ 人生沒有後悔藥，我一生在逆境中求生，在我人生的最後階段，跳出舒適圈不是為了名利，更不是什麼為了鴻海等奇怪的傳言， 而是為了民族與國家奮鬥，為了我熱愛的中華民國，我為了實現理想並不猶豫，也勇敢去做。

他說這一段不算長的經歷對他是彌足珍貴的一堂課，希望這堂課也能給大家一些啓發，那就是

「無論任何時刻，人生不該氣餒，要對自己選擇負責，就算全天下的人會笑你傻，揶揄你，也不要放棄對理想的追求，一個勇者無懼的人生，不容易做，但可以努力做」。

《自由》16日報導稱，郭台銘競選辦公室主要幕僚、永齡教育慈善基金會執行長劉宥彤，今(15日)早接受周玉蔻《蔻蔻早餐》專訪，被問到郭陣營昨日氣氛，她表示「輕鬆愉快」。還說郭台銘在撰寫宣言時，郭辦小編氣憤想要偷渡一些情緒用詞，都被曾馨瑩安撫下來。

盛傳郭台銘之子郭守正與柯文哲陣營有所接觸，劉宥彤說：「真的沒有這件事。郭守正與市府的關聯，僅是因為三創有合作過。」

劉宥彤說：「郭董沉澱後有新的想法，現在大家把焦點放在國民黨勝出的候選人，他（郭董）有他的方式為中華民國服務。」

另根據中央社報導，鴻海創辦人郭台銘連續8個月增持鴻海股票，鴻海今(16)日早盤股價走堅，最高來到80.3元，上漲2.82%，市值來到1.11兆元。

現任鴻海董事的郭台銘，6月再增加鴻海股票550張，累計持股133萬7938張，個人持股比重為9.65%。

郭台銘從去年(2018年)1月起每月增加鴻海股票，連續8個月共加碼4萬460張。外資法人15日終結連續兩個交易日賣超鴻海，轉買超6104張。

鴻海6月自結合併營收新台幣3965.37億元，創歷年同期新高，第2季營收達1兆1605.41億元，也創同期新高。法人指出，鴻海第3季開始為旺季產品出貨準備。

鴻海於6月21日股東會通過配發現金股息每股4元，現金盈餘配發率約49.8%。共計擬配發股東現金股利總金額達新台幣554.52億元。

鴻海將於7月25日除息交易，8月23日為現金股利發放日。若以郭台銘6月持股粗估，屆時起碼有53.51億元股息入袋。